Temblor hoy 1 de marzo en México: se registran más de 7 mil réplicas del sismo en San Marcos, Guerrero

Hasta las 08:00 horas del 1 de marzo del 2026 se han registrado 7,555 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2 de enero 2026, la más grande de magnitud magnitud 5.0.

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex El reporte del estado del oxígeno se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 1 de marzo: cierran autopista México - Cuernavaca Consulta el estado actual de vías federales y estatales antes de salir a carretera

Hoy No Circula: evita multas este lunes en el Valle de México y de Toluca Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Shakira manda amoroso mensaje a quienes acamparon y ya la esperan en el Zócalo: “Los estoy viendo en vivo” La artista se mostró conmovida ante quienes han acampado en la plancha del zócalo capitalino a la espera de su concierto masivo