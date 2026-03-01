México

Temblor hoy 1 de marzo en México: se registran más de 7 mil réplicas del sismo en San Marcos, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta las 08:00 horas del 1 de marzo del 2026 se han registrado 7,555 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2 de enero 2026, la más grande de magnitud magnitud 5.0.

La zona de San Marcos,
La zona de San Marcos, en Guerrero ha registrado numerosas réplicas tras el sismo del 2 de enero. Foto: X/@SSNMexico.

