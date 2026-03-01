México

¿Cómo estará el clima en Guadalajara?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

A causa del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y revisar el pronóstico del clima para este domingo en Guadalajara.

En Guadalajara se prevé una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 12 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día y del 3% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 12% en el transcurso del día y del 6% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 9.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Guadalajara (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Guadalajara

Una de las capitales más importantes de México, Guadalajara, goza de un clima de tipo templado subhúmedo subtropical que además está muy marcado en dos principales temporadas diferenciadas principalmente por la humedad o el clima seco.

Durante la primavera el clima es más seco y cálido, pero mayo y junio son los meses más calurosos de dicha metrópoli, con temperaturas que rondan máximos de 35 grados y mínimas de 13 grados.

La temporada de lluvias se hace presente durante el verano (junio a octubre), cuando por lo regular se registran tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizadas que hacen que el termómetro descienda a una temperatura de 26.5 grados. Julio es el mes más lluvioso y el que trae mayor cantidad de días nublados.

Para el otoño las lluvias disminuyen y aunque hay días soleados, los vientos son fríos. En el invierno el termómetro tiene una media de 5 grados con ocasionales heladas.

En cuanto a las marcas históricas, se tiene que la temperatura máxima se registró el 6 de mayo de 1994 cuando el termómetro llegó hasta los 38.7 grados; mientras que la más baja se registró el 14 de diciembre de 1997, cuando disminuyó a los -7.0 grados, lo que tuvo como consecuencia la segunda caída de nieve en la ciudad desde la primera ocurrida el 8 de febrero de 1881.

La capital jalisciense puede dividirse
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)

Qué debo hacer para asegurar mi patrimonio debido a los fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en GuadalajaraClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores de hoy 28 de febrero

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver el Tris en

Qué es la enfermedad de Hashimoto, padecimiento que llevó a Cynthia Klitbo a la depresión

La reconocida actriz mexicana sorprendió al detallar cómo el diagnóstico le cambió por completo la vida

Qué es la enfermedad de

Congreso de la CDMX solicita a Semovi expedir lineamientos para mototaxis

Buscan brindar seguridad vial a personas que usen este tipo de transporte local

Congreso de la CDMX solicita

Chivas pierde el liderato y Toluca mantiene el invicto

El equipo dirigido por Gabriel Milito suma su segunda derrota al hilo, mientras que los diablos rojos mantienen el buen paso en el certamen

Chivas pierde el liderato y

México vs Arizona Diadmonbacks: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Beisbol

El equipo dirigido por Benjamín Gil disputará un duelo clave del Spring Training en Salt River Fields, buscando ajustar su roster previo al debut mundialista contra Gran Bretaña

México vs Arizona Diadmonbacks: cuándo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a tiros a Nahúm

Atacan a tiros a Nahúm Álvarez, exalcalde de Ixtaczoquitlán en Veracruz

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja un presunto criminal abatido en Nuevo León

Detienen a 18 personas ligadas al CJNG en Zacatecas durante operativo de búsqueda de líder criminal

Capturan a 7 integrantes de una célula ligada a Los Cromo en Oaxaca: atacaron a balazos a elementos de seguridad

Arzobispado de Guadalajara confirma envío de cartas donde se abogó por hijos de “El Mencho” en EEUU: “Faltó prudencia”

ENTRETENIMIENTO

Qué es la enfermedad de

Qué es la enfermedad de Hashimoto, padecimiento que llevó a Cynthia Klitbo a la depresión

El Chapulín Colorado cumple 53 años de estreno: la historia y los valores del personaje creado por Chespirito

Sergio Mayer estaría ganando más de medio millón de pesos en La Casa de los Famosos, según Poncho de Nigris

Concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX: confirman que habrá ley seca

La experiencia de Esaú, el fan que ya vio a Shakira 34 veces y que ya está formado en el Zócalo para mañana

DEPORTES

Chivas pierde el liderato y

Chivas pierde el liderato y Toluca mantiene el invicto

México vs Arizona Diadmonbacks: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Beisbol

México define a sus pitchers abridores y confirma quién suplirá la baja de Taj Bradley en el Clásico Mundial

Arranca la gira del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Jalisco en medio de fuerte dispositivo de seguridad

La esposa de Malagón envía un mensaje que genera dudas sobre una ruptura: “Nada queda oculto para siempre”