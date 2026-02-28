México

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Tijuana

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las próximas horas de este sábado en Tijuana, México.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este sábado, se estima que en Tijuana habrá un 0% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 28 centígrados y una mínima de 14°. La nubosidad será del 86% y por la noche habrá una probabilidad del 0% de lluvias.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

El caluroso clima de Tijuana

Tijuana, una de las ciudades principales de Baja California, posee un clima de tipo semiárido que se caracteriza por tener veranos secos y templados a cálidos, así como inviernos suaves y húmedos. La temperatura promedio anual es de 17.5 grados.

Debido a que tiene salida al océano Pacífico y su cercanía a California, sus costas son frías durante el verano y templadas en el invierno; asimismo, las precipitaciones no son tan abundantes y ocurren por frentes fríos o tormentas generadas entre noviembre y abril.

Del otoño a la primavera es común que se dé el fenómeno de los llamados “Vientos de Santa Ana”, que se caracterizan por ser vientos fuertes, secos y calientes que van de las montañas al mar y que pueden ocasionar olas de calor por arriba de los 30 grados.

Por otro lado, la temperatura mínima récord ha sido de -9.4 y la máxima de 48.2 grados, asimismo, ha nevado hasta en cinco ocasiones (en los años 1967, 2007, 2008, 2014, 2021) aunque en realidad las bajas temperaturas son extrañas en esta zona.

Las costas de Tijuana
Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro una disminución de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en TijuanaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo de hoy 27 de febrero

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de Pronósticos

Melate, Revancha y Revanchita resultados

Qué se sabe sobre la posible salida de Christian Martinoli de TV Azteca

El popular cronista deportivo termina su contrato con la televisora este año y no se ve transmitiendo partidos después de los 60 años, abriendo la puerta a una despedida gradual de la narración deportiva

Qué se sabe sobre la

Así detuvieron a 14 talamontes durante operativo en Michoacán

En estas acciones participaron más de 100 elementos de Profepa, Defensa, GN, SSPC, Guardia Civil del Agrupamiento Forestal y Ambiental y policía municipal

Así detuvieron a 14 talamontes

Tortitas de atún para Cuaresma 2026: cómo lograr que salgan jugosas y firmes

Su consumo facilita una ingesta moderada de proteínas, grasas saludables y micronutrientes, siempre que se combine con otros ingredientes frescos y se limite la cantidad de aceite utilizado en la preparación

Tortitas de atún para Cuaresma

Detienen a cuatro presuntos integrantes del CJNG con armamento en Chiapas, uno es menor de edad

Los sujetos fueron localizados con un parche que tenía las siglas de la organización criminal

Detienen a cuatro presuntos integrantes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cuatro presuntos integrantes

Detienen a cuatro presuntos integrantes del CJNG con armamento en Chiapas, uno es menor de edad

Faltan por capturar a seis implicados en el asesinato de Carlos Manzo, afirma Fiscalía de Michoacán

Policías detenidos en Ecuandureo servían como halcones del CJNG durante bloqueos tras el abatimiento de “El  Mencho”

Abatimiento de El Mencho provocó aumento de violencia en Uruapan, Michoacán: alcaldesa anuncia reforzamiento de seguridad

Colectivo denuncia mensaje de impunidad tras asesinato de madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Klitbo habla de la

Cynthia Klitbo habla de la enfermedad incurable con la que fue diagnosticada y la llevó a depresión

Desde Grupo Firme hasta Edén Muñoz: revelan presuntos nexos de El Mencho con la planeación del Carnaval de Autlán 2026

Christian Chávez revela su recaída en las drogas después del reencuentro de RBD y cuenta cómo logró recuperarse

Shakira en el Zócalo: estas son las estaciones del Metro de la CDMX que estarán cerradas por el concierto

Angelique Boyer reacciona al regreso de Gala Montes a las telenovelas en “Corazón de oro”

DEPORTES

Qué se sabe sobre la

Qué se sabe sobre la posible salida de Christian Martinoli de TV Azteca

Esta es la nueva fecha del Clásico Nacional femenil entre Chivas y América

Estas son las fechas de exhibición del trofeo del Mundial en Guadalajara

América habría puesto en la mira a Luis Chávez como su refuerzo estelar para el siguiente torneo

Rodrigo Huescas revela los detalles de su aparatosa lesión: “Puede que llegue al Mundial y puede que no”