El Mito de la Innovación: Por qué tu estrategia está empobreciendo a tu empresa

Dr. Juan Alberrto González Piñón: Director Corporativo de innovación y Transferencia en Universidad Panamericana. Académico de la Universidad Panamericana Foto: (Cortesía)

Al hablar de innovación debemos evitar caer en un correlato de una sociedad de consumo que privilegia lo práctico y lo efímero sobre lo trascendental y lo duradero. Si bien las innovaciones en productos y servicios liberan al hombre de ciertas, también lo pueden empobrecer: pues al sobrevalorar solo la utilidad y la funcionalidad, se corre el riesgo de perder toda capacidad de significado más allá de lo inmediato.

Desde esta aproximación, la innovación pareciera deba desembocar en la creación de artilugios (gadgets) perfectamente irracionales, cuya verdadera función es hacernos creer que el mundo es totalmente operativo y que existe una solución técnica para todo.

La innovación suele ser algo más profundo y significativo, pues resulta de comprender las dinámicas humanas y sociales, siempre se trata de personas.

La visión antropológica de la sociedad ayuda a identificar los impulsores de cambio y los patrones de disrupción, lo que hace que la innovación sea un fenómeno no reactivo y ajeno a la moda del momento.

La innovación requiere hacer tangible lo intangible; para ello demanda herramientas y dinámicas para construir un Roadmap que ayude a coordinar la evolución tecnológica con lo que requieren la sociedad. Se trata de construir un puente entre la estrategia empresarial y la gestión de la Innovación, ofreciendo una narrativa evolutiva no para predecir, sino para “prototipar”.

En este contexto, se debe dejar de preguntar “¿Qué innovación sigue?” y empezar a preguntar “¿Qué problema/necesidad queremos resolver?”, rompiendo el problema hasta sus verdades fundamentales (físicas o económicas) y reconstruyendo la solución desde ahí, utilizando el conocimiento científico y tecnológico para construir prototipos que guíen el avance de la tecnología hacia resultados éticamente deseables.

En entornos de alta incertidumbre, la innovación en su etapa inicial, en lugar de buscar la diferenciación inmediata, debe centrarse en ser superior para tener éxito. A menudo se debe innovar menos y enfocarse en la eficiencia.

Las empresas que están detrás de este tipo de innovaciones suelen lograr un mayor nivel de rentabilidad, dado el alto valor percibido por los consumidores y su relación con el valor comercial del bien o servicio.

Para las empresas, la innovación no nace de añadir funciones a un producto, sino de comprender el “progreso” que el cliente intenta alcanzar en una situación específica. Este enfoque, conocido como Jobs-to-be-Done, desplaza el foco de las características técnicas hacia los resultados deseados por el usuario, tales como:

Optimizar: Hacer un proceso más eficiente.

Reducir: Minimizar riesgos, costos o esfuerzos.

Mantener: Asegurar la estabilidad de un resultado.

Transformar: Cambiar radicalmente una experiencia o estatus.

Para adoptar esta visión, las organizaciones deben superar los sesgos que limitan la innovación:

1. Aversión al riesgo: Priorizar lo seguro sobre lo disruptivo.

2. Sesgo de disponibilidad: Basar decisiones solo en la información más reciente o accesible.

3. Sesgo de familiaridad: Preferir soluciones conocidas (“siempre se ha hecho así”) en lugar de explorar nuevas arquitecturas de valor.

Un ejemplo de cómo la comprensión del progreso supera la superioridad técnica es el siguiente:

Nokia (Enfoque en el producto): Contaba con ventajas competitivas tradicionales, como logística eficiente, escala global, una marca sólida y hardware diferenciado (baterías duraderas, resistencia). Sin embargo, su visión se limitaba al dispositivo.

Apple (El Enfoque en el Progreso y la Plataforma): Apple entendió que el “progreso” del usuario no era solo hacer llamadas, sino expandir las capacidades de su vida digital. Con la App Store, Apple no vendió un teléfono mejor; creó un ecosistema de plataforma que conectó de forma fluida a desarrolladores con usuarios.

Una gestión estratégica de la innovación exige analizar y decidir sobre el comportamiento de tres ejes fundamentales que definen el valor de cualquier desarrollo:

1. Naturaleza de la Función: Determinar si la innovación actúa sobre la materia (hardware/insumos), la energía (eficiencia/potencia) o la información (datos/inteligencia).

2. Grado de Integración: Evaluar el tipo de interacciones y dependencias que se generan con el resto del ecosistema o sistema existente.

3. Potencial de Impacto: Diferenciar si la innovación solo optimiza un componente aislado (mejora incremental) o si permite una nueva arquitectura sistémica más eficiente (innovación radical o de plataforma).

Este proceso se articula a través de una hoja de ruta basada en tres interrogantes clave que conectan las capacidades actuales con las metas futuras:

1. ¿Dónde estamos? (Diagnóstico)

Capacidades actuales: Fortalezas técnicas y operativas instaladas.

Tendencias tecnológicas: Estado del arte y vectores de cambio en la industria.

Necesidades del mercado: Brechas y demandas no satisfechas del cliente.

2. ¿Hacia dónde queremos ir? (Estrategia)

Visión de producto: Definición del estado futuro de la oferta.

Ventajas competitivas: Factores de diferenciación que sostendrán el valor a largo plazo.

Oportunidades de innovación: Áreas con mayor potencial de disrupción.

3. ¿Cómo llegaremos ahí? (Táctica)

Trayectorias tecnológicas : Rutas de evolución técnica necesarias.

Secuenciación de inversiones : Cronograma financiero y priorización de proyectos.

Desarrollo de capacidades: Plan de adquisición de nuevo talento y tecnología.

Para que el Roadmap sea efectivo, debe existir una sincronía total entre estos cuatro niveles:

Mercados y Aplicaciones: ¿Quién lo usará y en qué contextos?

Productos y Servicios: ¿Qué solución tangible o intangible entregaremos?

Tecnologías y Plataformas: ¿Sobre qué base técnica se construye la solución?

Recursos y Capacidades: ¿Con qué talento, activos e infraestructura contamos?

La innovación no se presenta como un progreso heroico o lineal, sino como un fenómeno social y económico complejo y a menudo contradictorio, que constantemente se ve dominado por la lógica del consumo, la moda y la “funcionalidad” irracional.

Ante la incertidumbre o la turbulencia de los mercados, la innovación debe evaluarse no solo por indicadores de productividad o éxito comercial, sino también por su capacidad de transformar la sociedad y a las personas, promoviendo una visión humanista y ética que inspire la construcción de un mundo mejor.