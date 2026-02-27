México

Onda de calor supera los 45 grados en el norte del país: estas son las entidades que tendrán ambiente caluroso

Mientras que en sierras del norte y centro se esperan temperaturas bajo cero durante la madrugada

Altas temperaturas en la mayor
Altas temperaturas en la mayor parte del país (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Este viernes, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, combinada con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, provocará tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La onda de calor persistirá principalmente en el centro de Baja California Sur, el oeste de Durango, el centro-sur de Jalisco, el centro de Guerrero y regiones del centro y oriente de Oaxaca. Además, continuará el ambiente extremadamente caluroso en el centro y suroeste de Michoacán, así como en Morelos y el suroeste de Puebla.

Para la tarde, se pronostican temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en Baja California Sur, el sur de Sonora, el suroeste de Chihuahua, el norte de Sinaloa y el noroeste de Guerrero.

En tanto, se prevén valores de 35 a 40 grados en Baja California, zonas del oeste y sur de Durango, el sur de Zacatecas, el norte de Nayarit, además de Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, regiones del norte y suroeste de Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Asimismo, se esperan temperaturas de 30 a 35 grados en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse bien hidratada, utilizar ropa de manga larga en colores claros, evitar la exposición prolongada al Sol y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a golpes de calor y deshidratación.

Heladas en zonas serranas

La Conagua alertó por la
La Conagua alertó por la generación de tolvaneras en Baja California adempas de heladas en las sierras. (Cuartoscuro)

En contraste con el intenso calor diurno, durante las primeras horas del viernes se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

También se pronostican valores de -5 a 0 grados con heladas en regiones montañosas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Finalmente, se estiman temperaturas de 0 a 5 grados en zonas altas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Oaxaca.

Las autoridades de Protección Civil recomendaron extremar precauciones ante los contrastes térmicos, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden afectar la salud, especialmente en comunidades rurales y zonas de alta montaña. Se pide a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones emitidas por las autoridades locales.

