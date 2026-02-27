México

Congreso de la CDMX aprobó la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas

El aval de legisladores capitalinos se dio a un día de que la Cámara de Diputados avalara la reforma impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

El Congreso capitalino aprobó la
El Congreso capitalino aprobó la reforma que disminuye de manera gradual la jornada laboral. (Foto: Cuartoscuro)

A tan solo un día de haberse aprobado el dictamen por la reducción de la jornada laboral en la Cámara de Diputados, el Congreso de la CDMX no se quedó atrás y aprobó este jueves 26 de febrero la iniciativa que disminuirá a 40 horas la semana de trabajo.

Voto unánime a la reforma impulsada por Sheinbaum

Con 59 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso capitalino avaló la minuta que reforma las fracciones IV y XI del Apartado A del Artículo 123. El objetivo central es claro: disminuir la jornada semanal de 48 a 40 horas de manera gradual, sin afectar salarios ni prestaciones.

Durante la sesión parlamentaria, representantes de todas las fuerzas políticas expresaron su respaldo a la iniciativa. La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, subrayó que esta transformación coloca a los trabajadores en el centro de la agenda pública y responde a exigencias sociales largamente postergadas.

Consenso político y demandas sociales

Diversos legisladores de Morena, como Valeria Cruz Flores y Valentina Batres Guadarrama, recalcaron que la reducción de la jornada no es solo un ajuste numérico, sino la confirmación de una causa histórica del movimiento obrero mexicano. En sus palabras, el cambio responde a la defensa de los derechos laborales sin merma de las conquistas previas.

Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), diputadas y diputados destacaron la importancia de implementar la medida con responsabilidad y con especial atención a sectores como las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre sus propuestas destacan:

  • Garantizar dos días de descanso semanales.
  • Regular estrictamente las horas extra.
  • Considerar la realidad de las empresas de menor tamaño.
  • Reducir el trabajo informal.

El coordinador del PVEM, Manuel Talayero Pariente, apuntó que la reforma busca devolver tiempo para el descanso y la vida familiar, frente a una cultura laboral marcada por el agotamiento. Según Talayero, “durante años se ha normalizado el agotamiento extremo” y este cambio apunta a revertir esa tendencia.

Secretaría del Trabajo confirma que la reducción de la jornada será gradual hasta 2030

Prevalece prohibición del trabajo infantil y límite de horas extra

La nueva legislación mantiene la prohibición del trabajo infantil y establece límites precisos para las horas extra: un máximo de 12 horas por semana, con pago adicional del 100 o 200 %, sin afectar los derechos adquiridos. Además, se conserva el esquema de un día de descanso por cada seis laborados.

Los coordinadores parlamentarios del PT y el PRI, Ernesto Villarreal Cantú y Omar García Loria, coincidieron en que esta reforma constituye una conquista social y un avance en la justicia laboral. Villarreal recordó que los avances laborales plasmados en el Artículo 123 han sido fruto de luchas de la clase trabajadora, mientras que García Loria resaltó que México sigue figurando entre los países con más horas trabajadas del mundo.

El diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) destacó que la reforma define el tipo de país que se busca construir, colocando el valor de la vida y la justicia social por encima de intereses económicos. Desde Movimiento Ciudadano (MC), Royfid Torres González recordó que solo una fracción mínima de las reformas constitucionales recientes ha favorecido los derechos laborales, lo que subraya la importancia de este cambio.

Finalmente, legisladores como Alejandro Carbajal González y Diana Sánchez Barrios subrayaron que la reducción de la jornada es una conquista largamente deseada y un paso para dignificar el trabajo, permitiendo a los mexicanos descansar, estudiar o cuidar a sus familias con mayor dignidad.

