México

¿Quieres saber quiénes ganaron en Chispazo? Aquí están los números afortunados

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Una nueva entrega de los sorteos de Chispazo ha dejado a la expectativa a jugadores y aficionados, quienes anhelan llevarse una jugosa recompensa. Los números de este emocionante juego ya han sido revelados por Pronósticos para la Asistencia Pública ¡Acompáñanos a descubrir quiénes son los afortunados ganadores de este miércoles 25 de febrero!

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Resultado ganador:

03, 06, 16, 26 y 28

Chispazo Clásico

Número ganador:

01, 05, 11, 20 y 24

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes inscribirte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo ganar Chispazo?

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo(Cuartoscuro)

Para participar en Chispazo tienes que adquirir el volante por 10 pesos, el cual cuenta con cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

De igual forma puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números al azar.

Una urna sacará las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que elegiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no hubieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco consiguiera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoChispazo Pronósticos México

Más Noticias

Madres Buscadoras se deslindan de noticia falsa sobre negativa a entregar cuerpo de “El Mencho”

Colectivos destacaron que no buscan venganza, pues su único interés es encontrar a sus familiares desaparecidos

Madres Buscadoras se deslindan de

Una baja más para México en el Clásico Mundial de Béisbol: Taj Bradley no jugará y deja con pocas opciones para su reemplazo

La ausencia del prometedor lanzador derecho complica la labor de Benjamín Gil, quien deberá ajustar la estrategia de abridores mexicanos

Una baja más para México

Imputan a 13 personas tras ser capturadas en bloqueos por la muerte de El Mencho en Jalisco

Fueron capturados en flagrancia tras la muerte del líder del CJNG

Imputan a 13 personas tras

Asesinan al acordeonista de Grupo Arraigado en Culiacán, Sinaloa

La violencia contra músicos del regional mexicano sumó un nuevo caso tras el asesinato del acordeonista de Grupo Arraigado

Asesinan al acordeonista de Grupo

UNAM explica cómo funciona la felicidad en el cerebro

Investigaciones recientes han identificado que las sensaciones agradables se originan en regiones cerebrales específicas, desplazando la idea tradicional de que el corazón es el centro de las emociones positivas

UNAM explica cómo funciona la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Imputan a 13 personas tras

Imputan a 13 personas tras ser capturadas en bloqueos por la muerte de El Mencho en Jalisco

Asesinan al acordeonista de Grupo Arraigado en Culiacán, Sinaloa

Cuatro sujetos fueron vinculados a proceso por el asesinato del cantante de narcocorridos AfroSan en CDMX

Detienen a miembro del CJNG en Texas: es originario de Belice

Acusan de terrorismo a los arrestados durante hechos violentos en Guanajuato tras abatimiento de “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Asesinan al acordeonista de Grupo

Asesinan al acordeonista de Grupo Arraigado en Culiacán, Sinaloa

Revelan precios de boletos para gira de Kenia Os en Monterrey: esto podrían costar para CDMX

Shakira en el Zócalo: CDMX anuncia operativo contra la venta de bebidas alcohólicas en la zona

Emiliano Aguilar denuncia amenazas de muerte y asegura que ya citó a su acosador

Rauw Alejandro niega haber escrito frase sobre Nodal, aclara relación con Cazzu y se defiende de críticas por “Rosita”

DEPORTES

Una baja más para México

Una baja más para México en el Clásico Mundial de Béisbol: Taj Bradley no jugará y deja con pocas opciones para su reemplazo

Turco Mohamed explota contra la Selección Mexicana por la planeación de sus duelos amistosos: “No piensan en los clubes”

El objetivo de Brandon Moreno en la UFC antes de retirarse de las artes marciales: “Es la única razón por la que sigo”

Luto en el béisbol mexicano tras el fallecimiento de una de sus figuras, hijo de miembro del Salón de la Fama

México vs Islandia: rinden homenaje a elementos de las fuerzas armadas que murieron en operativo contra El Mencho