Grecia Quiroz descarta unirse a algún partido político: “No son los tiempos”

Grecia Quiroz mantiene firme su postura independiente. Crédito: Gobierno municipal de Uruapan

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, afirmó que no contempla incorporarse a ninguna fuerza política pese a los acercamientos de partidos nacionales, y aseguró que mantendrá su administración bajo una línea independiente durante su gestión.

La funcionaria subrayó que su prioridad sigue siendo la atención de los asuntos del municipio y pidió evitar la especulación sobre posibles movimientos políticos a futuro.

Quiroz expresó públicamente su agradecimiento a los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Morena por su apertura hacia el movimiento independiente del sombrero, la plataforma que la llevó a la presidencia municipal. En su mensaje, sostuvo:

“Yo soy agradecida con todos los partidos que han abierto las puertas al movimiento independiente del sombrero. Sin embargo, quiero dejar claro que vamos a seguir en esa línea independiente, sin distraernos en otras cosas (...) no son los tiempos”.

Al subrayar la naturaleza de su liderazgo, Quiroz remarcó que su llegada al cargo no obedeció a aspiraciones personales sino a una coyuntura excepcional: “No estoy aquí por gusto, estoy aquí por una injusticia que se cometió. Me toca encabezar esto con orgullo y dignidad. No voy a agachar la cabeza ni bajar la guardia, aunque sigan los ataques de desprestigio”, advirtió la alcaldesa.

La postura de Grecia Quiroz tras la muerte de Carlos Manzo

Grecia Quiroz sostiene que la muerte de su esposo tiene tintes políticos | Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, exigió a las autoridades investigar a tres políticos morenistas tras declarar que su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, fue intimidado días antes de ser asesinado en noviembre de 2025.

El asesinato de Manzo ocurrió el 1 de noviembre de 2025 cuando se encontraba en la plaza principal de Uruapan participando en el Festival de las Velas.

Quiroz precisó que quince días antes dos hombres desconocidos con cascos visitaron su domicilio durante dos noches consecutivas: “Acudieron a nuestro domicilio por la noche a tocarnos a nuestra casa, con cascos puestos que nunca se quitaron, duraron rato afuera de nuestra casa y se retiraron. Fueron dos días seguidos”, relató la alcaldesa a medios el 20 de febrero.

La denuncia contra el diputado Leonel Godoy y otras figuras políticas

Leonel Godoy Rangel (Foto: Archivo)

La relación entre los hechos de intimidación y la actividad política de Manzo se remonta a una transmisión en vivo en redes sociales donde Carlos Manzo Rodríguez hizo señalamientos directos contra el diputado morenista Leonel Godoy Rangel.

Según Quiroz, esta fue la última declaración pública de Manzo y, “después de que él hace su pronunciamiento en contra de Leonel Godoy, que por cierto fue el último que hizo, a los pocos días fueron a intimidarnos a nuestra casa”.

En su comparecencia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Quiroz solicitó formalmente que sean llamados a declarar Leonel Godoy Rangel, el senador Raúl Morón Orozco y el exalcalde de Uruapan Ignacio Campos Equihua. De acuerdo con la alcaldesa, entregó además 11 videos como parte de la evidencia que considera relevante para la investigación.