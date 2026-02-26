México

Detienen a miembro del CJNG en Texas: es originario de Belice

Se trata de un integrante “confirmado”, según publicó ICE

Homero Guerra Moreno fue sentenciado
Homero Guerra Moreno fue sentenciado a más de 300 meses de prisión (Foto: Archivo)

Las autoridades de Estados Unidos informaron sobre el arresto de un hombre que es identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Texas.

El 25 de febrero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) publicó el arresto de Benigno Loria, un sujeto originario de Belice y quien fue capturado en territorio estadounidense.

La captura de dicho hombre fue realizada la semana pasada y se trata de un “miembro confirmado del Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes”, este último muerto tras un operativo en su contra en Jalisco.

Respecto al hombre capturado, el informe destaca que cuenta con una orden de deportación definitiva desde 2024, además de una orden de arresto abierta por su afiliación a pandillas. Sin embargo, no fue detallado el papel o las funciones del sujeto capturado en Texas.

“El líder del cártel Cervantes, alias El Mencho, fue abatido por fuerzas de seguridad mexicanas el fin de semana pasado”, es parte del reporte de ICE compartido en X.

El hombre capturado (ICE)
El hombre capturado (ICE)

El CJNG en EEUU

Por su parte, el pasado 11 de enero Juan Francisco Castañeda, alias Pariente, fue condenado a cadena perpetua por su responsabilidad en los delitos de conspiración para tráfico de fentanilo, así como conspiración para lavado de dinero, delitos cometidos en en el área de Birmingham y Homewood, Alabama.

Pariente, de 44 años de edad, se declaró culpable de los delitos mencionados y los registros judiciales indican que usaba teléfonos para operar. Los dispositivos los conseguía a través de contrabando pues realizaba sus acciones mientras estaba en prisión, según destaca el reporte.

Francisco Castañeda usaba mensajeros uy negocios locales como fachada para poder organizar el trasiego de fentanilo. “Operaciones encubiertas revelaron que Castañeda blanqueaba cientos de miles de dólares a fuentes del CJNG en México a través de estos mensajeros y negocios”, aparece en los registros.

"Pariente" se declaró culpable de
"Pariente" se declaró culpable de conspiración para trasiego de fentanilo (Especial)

EEUU declara muerto al Mencho

Mientras que en acciones más recientes, tras el operativo en Jalisco que derivó en la muerte del Mencho, el 25 de febrero el Departamento de Estado de EEUU declaró, de manera oficial, muerto al hombre que lideró el CJNG.

Al ser un objetivo para las autoridades del país de las barras y las estrellas era ofrecida una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que llevara a su captura. La muerte de Oseguera Cervantes provocó una reacción violenta en diferentes partes del país, hubo bloqueos carreteros, quema de unidades y enfrentamientos con agentes de seguridad.

