México

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 26 de febrero

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Guardar
La frontera de México y
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

Tijuana, en Baja California, cuenta con la frontera más transitada del planeta al colindar con SanDiego, California en Estados Unidos, esto debido a sus tres garitas: la de OtayMesa, la de Chaparral y sobre todo la de San Ysidro.

Debido a ello, los tiempos de espera para cruzar de territorio mexicano a estadounidense y viceversa, cambian constantemente, ya sea que el paso sea a pie o a través de un vehículo.

Es por eso que aquí te dejamos el estado de las tres garitas de Tijuana y cuántos minutos tarda en pasarlas la mañana de este jueves 26 defebrero.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

5 líneas abiertas

2:40 horas

Sentri

13 líneas abiertas

27 minutos

ReadyLane

10 líneas abiertas

1:17 horas

Tiempo de espera caminando:

General

15 líneas abiertas

1:04 horas

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

1:36 horas

Sentri

3 líneas abiertas

41 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

2:20 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

36 minutos

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesTráfico en Baja CaliforniaTráfico en Garitas

Más Noticias

Sheinbaum habló sobre ovnis y archivos secretos: “No creo que la Defensa ande buscando eso, pero vamos a ver qué sale de EEUU”

Con humor y sin comprometerse, la presidenta respondió hoy si México seguiría los pasos de Trump y desclasificaría sus archivos sobre fenómenos aéreos no identificados

Sheinbaum habló sobre ovnis y

Pensión del Bienestar 2026: este sería el calendario de pagos del del segundo bimestre (tentativo)

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar ya esperan el depósito correspondiente a marzo-abril 2026

Pensión del Bienestar 2026: este

Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de febrero: se registra alta afluencia en la L12 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Sheinbaum niega que hechos violentos tras muerte de “El Mencho” sean terrorismo: “No tiene nada que ver”

El secretario de Gobierno de Guanajuato declaró recientemente que 18 de las 48 personas detenidas por hechos violentos tras la muerte de El Mencho serían acusadas de terrorismo

Sheinbaum niega que hechos violentos

Los Chapitos habrían entregado ubicación de El Mencho para su captura, refiere especialista

Sería el resultado de una serie de traiciones y alianzas entre los principales grupos criminales, en las que la familia Guzmán habría desempeñado un papel central

Los Chapitos habrían entregado ubicación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Chapitos habrían entregado ubicación

Los Chapitos habrían entregado ubicación de El Mencho para su captura, refiere especialista

“Queremos proteger la vida”: Sheinbaum responde a diputado que dijo que para preservar la paz habrá algunas muertes

CIA y FBI dieron ubicación exacta de “El Mencho” a autoridades mexicanas para su ubicación, según Los Angeles Times

Marina captura a cuatro de los 23 reos que se fugaron del Penal de Puerto Vallarta en operativo contra “El Mencho”

Mägo de Oz cancela concierto en León tras abatimiento de ‘El Mencho’: “¡Fuerza, México!"

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes evitó hablar de

Gala Montes evitó hablar de la pelea cancelada entre Alana Flores y Samadhi Zendejas rumbo al Supernova 2026: “No tengo nada que decir”

Rodada nocturna y baile junto al lago en Tezozómoc: fecha, ruta y actividades en CDMX

El Chavo del 8 llega a la cajita feliz con algo más valioso que un juguete

Eiza González se sincera sobre su lucha contra los trastornos alimenticios: “No ha sido fácil y aún continúa”

Yuridia aclara si polémica publicación fue una indirecta contra Christian Nodal en defensa de Cazzu

DEPORTES

Copa del Mundo de Clavados

Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026: qué mexicanos estarán en la competencia

Arly Velásquez competirá en tres pruebas dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno, cuándo se llevarán a cabo

Sheinbaum agradece homenaje al Ejército en partido de México contra Islandia: “Fue muy emotivo”

Cancelan la Copa Mundial de Clavados en Guadalajara por violencia tras el abatimiento de El Mencho

Julio César Chávez arremete contra reportero tras polémica comparación con Canelo Álvarez: “No seas pen...”