“Como político es buen empresario”: Sheinbaum aún no define acción legal contra Elon Musk por dichos sobre ‘El Mencho’

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno continúa analizando las acciones legales que se podrían implementar en contra del empresario y expolítico estadounidense, Elon Musk, quien esta semana realizó diversos señalamientos en su contra entorno al operativo en el que fue abatido el narcotraficante Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Vamos a ver, no creo que valga la pena entablar un debate, no sé todavía estamos valorando, están valorando los abogados pero como político es muy bue empresario”, dijo en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.
Información en desarrollo...
