México

Alcalde de Tapalpa asegura que ya hay calma en el municipio y se desvincula de hechos violentos: “Siempre he dado la cara”

El alcalde de Tapalpa, Antonio Morales Díaz, dijo que había recibido mensajes en los que se mostraba preocupación por la imagen que se daba del municipio

El alcalde compartió un video
El alcalde compartió un video en la cuenta de Facebook del Gobierno de Tapalpa. (Impresión de pantalla video)

Antonio Morales Díaz, alcalde de Tapalpa, Jalisco, compartió un video en la página oficial de Facebook del Gobierno de ese municipio, en el que señaló que el pueblo se veía con más tranquilidad, con más calma y que se volvía poco a poco a la normalidad.

“Me da mucho gusto que nuestro pueblo, nuestro municipio, esté cobrando vida, actividad y esa armonía que siempre hemos tenido”, dijo.

Informó que revisó algunos mensajes que se enviaron a la página del Gobierno de Tapalpa, en Facebook, y agradeció las muestras de solidaridad, de aprecio, algunas felicitaciones y dijo que eso lo motivava e impulsaba a seguir adelante y seguir trabajando por el municipio.

Sin embargo, señaló, algunos usuarios le enviaron publicaciones y videos, mostrando preocupación, pues, dijo, le señalaron que no les agradaba que se refiera a Tapalpa de manera negativa y que dichos mensajes negativos enviaba una imagen equivocada de lo que era el municipio.

“Yo le quiero decir a esas personas que son medios que quieren vender y lo hacen desde el amarillismo, desde el sensacionalismo, porque eso es lo que ellos les genera ganancias, la gente que me conoce, la gente que sabe quien soy, sabe perfectamente quién es mi familia, dónde vivo, conocen mis antecedentes, conoce a mi esposa, conoce a mis hermanas, a mis hermanos, sabe quién soy, la gente que conoce nuestro destino, saben perfectamente que nuestro destino es un lugar tranquilo, con calma, que los hechos que se suscitaron son hechos aislados”, señaló.

El alcalde de Tapalpa, Antonio Morales Díaz, dijo que había recibido mensajes en los que se mostraba preocupación por la imagen que se daba del municipio. Crédito: Facebook Gobierno de Tapalpa

Se deslinda de hechos ocurridos el pasado domingo

Dijo que si él tuviera algo que ver con los hechos que se registraron el pasado domingo en el municipio de Tapalpa, tras el operativo en el que se buscaba detener a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que murió el delincuente, no estaría dando entrevistas a medios de comunicación ni hubiera salido el domingo en la mañana a emitir un comunicado, ni hubiera ayudado a recoger vehículos que impedían la circulación de personas que se habían quedado varadas tanto para salir como para ingresar al poblado.

También recordó que se acercó al lugar en el que ocurrieron los hechos para atender a las personas que resultaron heridas. “Si yo hubiera o tuviera algo que ver con eso, yo creo que hubiera estado escondido, ¿No creen ustedes?“, preguntó en el video.

Dijo que no habría contestado llamadas, comunicados o entrevistas. “Siempre me he distinguido como alguien que da la cara y que a pesar de las adversidades y que tenga o no miedo, sabemos cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestro compromiso, y nuestro compromiso como gobierno municipal, es buscar el bienestar de nuestra gente”, concluyó el video.

Asesinato de El Mencho

El pasado domingo 22 de febrero se llevó a cabo un operativo para detener a El Mencho, sin embargo, en un enfrentamiento con elementos del Ejército, el líder del CJNG resultó gravemente herido y en su traslado a la Ciudad de México para recbir atención médica, murió, de acuerdo con el reporte de autoridades.

Tras el hecho, se registraron hechos violentos en diversas partes del país por parte de supuestos miembros del CJNG, quienes atacaron a elementos de la Guardia Nacional (GN) y a autoridades y realizaron quema de autos en diferentes ciudades, así como narco-bloqueos.

