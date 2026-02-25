Transportistas y productores piden a la FIFA no celebrar el Mundial 2026 en México por inseguridad en el país

Publicación en redes sociales donde transportistas califican como “urgente” su llamado a frenar el Mundial en México.(Jefatura CDMX)

El Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRPCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) enviaron una carta dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como al titular de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, para advertir que la celebración de la Copa Mundial de 2026 en México se cruzará con manifestaciones sociales.

En el documento, las organizaciones sostienen que el torneo, que iniciará el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá, coincidirá con movilizaciones de productores agropecuarios, transportistas y ciudadanos, quienes protestan por la falta de mercado para sus cosechas y la inseguridad en carreteras.

Crisis agrícola y acumulación de cosechas

De acuerdo con la carta, para las fechas en que se celebrarán partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, habrán concluido las cosechas de maíz, trigo, sorgo y otros cultivos, las cuales se sumarán a la producción del ciclo anterior.

El FNRPCM advierte que estos volúmenes —que alcanzarían millones de toneladas— carecen de mercado, debido a lo que califican como una política de importación indiscriminada de granos que favorece a grandes importadores y corporativos agrofinancieros.

En su posicionamiento, las organizaciones señalan que esta situación profundiza la dependencia alimentaria y desplaza a productores nacionales, lo que podría detonar protestas en el periodo en que se desarrollará el evento deportivo.

Organizaciones del campo y transporte advierten sobre inseguridad y crisis agrícola ante la proximidad del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro)

Inseguridad en carreteras y riesgo para transportistas

La ANTAC subraya que la violencia en gran parte del territorio mexicano mantiene en peligro constante a quienes transitan por las carreteras.

En la carta, los transportistas afirman que recorrer los caminos se ha convertido en una actividad de alto riesgo, donde diariamente se registran robos de mercancías, tractocamiones y extorsiones por parte de grupos del crimen organizado.

El documento advierte que el país podría enfrentar “momentos de mucha convulsión”, pues coincidirían una producción agrícola sin precios y un entorno de inseguridad generalizada, factores que podrían derivar en bloqueos y movilizaciones durante el Mundial.

Llamado internacional y contexto comercial

Las organizaciones también mencionan que las políticas económicas vinculadas al antiguo TLCAN y al actual T-MEC han afectado al campo mexicano. Señalan que estas medidas han impedido su progreso y profundizado la dependencia alimentaria.

“Es lamentable que recibamos el Mundial en estas circunstancias”, expresan en el texto, donde manifiestan su “desesperación” por la falta de soluciones estructurales.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial de la FIFA ni de la Federación Mexicana de Fútbol respecto al planteamiento de estas organizaciones.

El Mundial 2026 será uno de los eventos deportivos más importantes en la historia reciente del país y el primero organizado conjuntamente por tres naciones, lo que incrementa su relevancia internacional en medio de este contexto social.