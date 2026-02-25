México

Transportistas y productores piden a la FIFA no celebrar el Mundial 2026 en México por inseguridad en el país

La ANTAC y el FNRMC enviaron una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al titular de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, para advertir que la inseguridad y la crisis del campo no ofrecen condiciones para celebrar el Mundial 2026 en México

Guardar
Publicación en redes sociales donde
Publicación en redes sociales donde transportistas califican como “urgente” su llamado a frenar el Mundial en México.(Jefatura CDMX)

El Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRPCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) enviaron una carta dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como al titular de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, para advertir que la celebración de la Copa Mundial de 2026 en México se cruzará con manifestaciones sociales.

En el documento, las organizaciones sostienen que el torneo, que iniciará el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá, coincidirá con movilizaciones de productores agropecuarios, transportistas y ciudadanos, quienes protestan por la falta de mercado para sus cosechas y la inseguridad en carreteras.

Crisis agrícola y acumulación de cosechas

De acuerdo con la carta, para las fechas en que se celebrarán partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, habrán concluido las cosechas de maíz, trigo, sorgo y otros cultivos, las cuales se sumarán a la producción del ciclo anterior.

El FNRPCM advierte que estos volúmenes —que alcanzarían millones de toneladas— carecen de mercado, debido a lo que califican como una política de importación indiscriminada de granos que favorece a grandes importadores y corporativos agrofinancieros.

En su posicionamiento, las organizaciones señalan que esta situación profundiza la dependencia alimentaria y desplaza a productores nacionales, lo que podría detonar protestas en el periodo en que se desarrollará el evento deportivo.

Organizaciones del campo y transporte
Organizaciones del campo y transporte advierten sobre inseguridad y crisis agrícola ante la proximidad del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro)

Inseguridad en carreteras y riesgo para transportistas

La ANTAC subraya que la violencia en gran parte del territorio mexicano mantiene en peligro constante a quienes transitan por las carreteras.

En la carta, los transportistas afirman que recorrer los caminos se ha convertido en una actividad de alto riesgo, donde diariamente se registran robos de mercancías, tractocamiones y extorsiones por parte de grupos del crimen organizado.

El documento advierte que el país podría enfrentar “momentos de mucha convulsión”, pues coincidirían una producción agrícola sin precios y un entorno de inseguridad generalizada, factores que podrían derivar en bloqueos y movilizaciones durante el Mundial.

Llamado internacional y contexto comercial

Las organizaciones también mencionan que las políticas económicas vinculadas al antiguo TLCAN y al actual T-MEC han afectado al campo mexicano. Señalan que estas medidas han impedido su progreso y profundizado la dependencia alimentaria.

“Es lamentable que recibamos el Mundial en estas circunstancias”, expresan en el texto, donde manifiestan su “desesperación” por la falta de soluciones estructurales.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial de la FIFA ni de la Federación Mexicana de Fútbol respecto al planteamiento de estas organizaciones.

El Mundial 2026 será uno de los eventos deportivos más importantes en la historia reciente del país y el primero organizado conjuntamente por tres naciones, lo que incrementa su relevancia internacional en medio de este contexto social.

Temas Relacionados

inseguridadcarreterasFIFAMundialANTACFNRMCMundial 2026futbolnarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

México rompió récord de inversión extranjera en 2025: recauda 40,871 millones de dólares

El país atrae capital productivo global por quinto año consecutivo, incluso mientras los flujos hacia economías en desarrollo caen a nivel mundial

México rompió récord de inversión

Pumas sorprende en el Clausura 2026: líder en goles y sin derrota

Tras un inicio marcado por la irregularidad de otros contendientes, el equipo auriazul ha capitalizado su contundencia y regularidad para instalarse en la parte alta de la tabla

Pumas sorprende en el Clausura

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 25 de febrero: bloque derecho de Av. Chapultepec con grava tirada

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Zona Acapulco 2026: line-up, sede, preventa y todo sobre el festival para Semana Santa

Este evento busca consolidarse como uno de las opciones más atractivas de la temporada vacacional

Zona Acapulco 2026: line-up, sede,

¿Por qué se relaciona a Peso Pluma con el CJNG? Los dichos de ‘Doble P’, las amenazas y sus polémicas líricas

En varios de sus corridos tumbados, el cantante hace referencia a personajes y símbolos asociados al crimen organizado

¿Por qué se relaciona a
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Por qué se relaciona a

¿Por qué se relaciona a Peso Pluma con el CJNG? Los dichos de ‘Doble P’, las amenazas y sus polémicas líricas

Amenazan con narco-mantas a director de Policía Municipal y alcalde de Tuxpan

Edomex refuerza seguridad tras muerte de “El Mencho”: se registraron dos detenciones en Ecatepec y Chalco

Familia de El Mencho pide los restos del líder del CJNG a través de un abogado

Sheinbaum explica la razón por la que no se mostraron imágenes del operativo donde asesinaron a El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Zona Acapulco 2026: line-up, sede,

Zona Acapulco 2026: line-up, sede, preventa y todo sobre el festival para Semana Santa

¿Por qué se relaciona a Peso Pluma con el CJNG? Los dichos de ‘Doble P’, las amenazas y sus polémicas líricas

Hot Wheels Monster Trucks Live 2026 en CDMX: fechas, precios y boletos

¿Jesse & Joy se separan? Uno de los integrantes habla sobre los próximos proyectos

¿Quiénes son los segundos hermanos confirmados para el programa ‘Juego de Voces’?

DEPORTES

Olympia y Persephone se juegan

Olympia y Persephone se juegan todo por una revancha ante Mercedes Moné

Pumas sorprende en el Clausura 2026: líder en goles y sin derrota

La historia de Alam González: el atleta que sufrió un accidente automovilístico y encontró la esperanza en el tenis de mesa

Floyd Mayweather Jr. vs Manny Pacquiao: cuándo y dónde ver en México la pelea más esperada del año

¿Cuál fue el partido de fútbol más visto por los mexicanos en 2025?