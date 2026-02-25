Shakira en el Zócalo: recomendaciones, objetos prohibidos y cómo llegar

Falta menos de una semana para el concierto gratuito de Shakira en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México.
Las y los asistentes a este evento masivo deberán tomar en cuenta algunas recomendaciones para garantizar su seguridad.
Qué líneas del metro CDMX tendrán horario extendido
Las siguientes rutas operarán hasta la 1:00 de la mañana.
- Línea 1 (Pantitlán a Observatorio)
- Línea 2 (Taxqueña a Cuatro Caminos)
- Línea 9 (Pantitlán a Tacubaya)
Cómo llegar al Zócalo
En los eventos masivos la estación Zócalo-Tenochtitlán suele estar cerrada, pero estas son las estaciones de transporte más cercanas:
- Allende (Línea 2)
- Bellas Artes (Línea 8)
- San Juan de Letrán (Línea 8)
- Pino Suárez (Línea 2 transbordo con Línea 1)
Recomendaciones para el concierto de Shakira en el Zócalo
- Mantén tu bolso o mochila siempre a la vista.
- Guarda bien tu cartera y objetos de valor en bolsillos internos o con cierre.
- Evita traer el teléfono en la mano; guárdalo tras usarlo y mantente alerta a tu entorno.
- No cargues con demasiado dinero en efectivo, lleva solo lo indispensable.
- Identifica las rutas de evacuación y los puntos de atención médica o seguridad.
Objetos permitidos
- Bolsa de mano / cangurera
- Celulares
- Binoculares
- Impermeables / chamarras
- Zapatos / tenis cómodos
- Baterías externas para cargar tu celular
Objetos no permitidos
- Bolsas voluminosas
- Aerosoles
- Objetos punzocortantes
- Rayos láser
- Latas
- Envases de vidrio
- Bebidas alcohólicas
- Drones
- Hieleras
- Pirotecnia
Evento no apto para animales de compañía. NO se permitirá su ingreso
Seguridad para el concierto de Shakira
El operativo especial incluirá el despliegue de todas las subsecretarías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como la instalación de mesas de trabajo interinstitucionales para coordinar acciones en protección civil, movilidad, prevención y vigilancia.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ordenó mantener el dispositivo desde los preparativos hasta la conclusión del espectáculo, con la meta de garantizar que los asistentes disfruten el concierto y las áreas aledañas donde se colocarán pantallas para ampliar el aforo.
Las autoridades han involucrado a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Cultura, el C5 y la Autoridad del Centro Histórico.
El plan contempla control de accesos, monitoreo en tiempo real y apoyo vial ante la alta concentración de personas esperada en la Plaza de la Constitución.
El refuerzo de seguridad se da en un contexto delicado: la muerte de “El Mencho”, ocurrida el 22 de febrero durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, provocó 252 bloqueos en distintos puntos de México y episodios de violencia en al menos 20 entidades.
Posible setlist de Shakira en el Zócalo
- La Fuerte
- Girl Like Me
- Las de la Intuición
- Estoy Aquí
- Empire/Inevitable
- Te Felicito/TQG
- Don’t Bother
- Acróstico
- Copa Vacía
- La Bicicleta
- La Tortura
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Monotonía
- Soltera
- Si te vas
- Última
- Ojos Así
- Pies Descalzos, Sueños Blancos
- Antología
- Día de enero
- Sombras
- Ciega, sordomuda/El Jefe
- Whenever, Wherever
- Waka Waka (This Time for Africa)
- She Wolf
- Bzrp Music Sessions, Vol. 53