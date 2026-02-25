México

Shakira en el Zócalo CDMX: estas son las líneas del Metrobús que extenderán su horario

El Gobierno de la CDMX implementará un operativo de seguridad y movilidad para los asistentes que acudirán al concierto gratuito

Gobierno CDMX anuncia modificación del
Gobierno CDMX anuncia modificación del horario del Metrobús por concierto de Shakira en el Zócalo ((Gobierno CDMX))

Shakira se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 1 de marzo, después de 19 años desde su último show en la plancha de la capital mexicana, la Loba regresará a este escenario tras el éxito de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Como parte de las acciones del Gobierno CDMX para brindar opciones de transporte a los asistentes al concierto, las autoridades anunciaron que el servicio del Metrobús extenderá ampliará sus horarios y modificará algunas de sus rutas y estaciones para facilitar el acceso al concierto gratuito de Shakira en el Zócalo.

Esta medida estará acompañada de un operativo especial de seguridad en el centro histórico y recomendaciones para las miles de personas que planean asistir al evento.

Horario especial del Metrobús CDMX para el concierto de Shakira

Este 20 de febrero de 2026 Clara Brugada confirmó la presentación de Shakira en el Zócalo de la CDMX. (Crédito: @ClaraBrugadaM)

El servicio del Metrobús se extenderá hasta la 01:00 horas del lunes 2 de marzo en sus dos principales líneas con acceso al centro:

  • Línea 1 de El Caminero a Indios Verdes.
  • Línea 7 de Glorieta Violeta a Indios Verdes.

Durante el día, la operación será habitual y estará sujeta a las condiciones viales en la zona. A partir de las 00:00 horas, la frecuencia de paso será de aproximadamente 15 minutos, con la última salida de cada terminal programada para la 01:00 hrs.

El sistema funcionará con el arancel regular de 6 pesos, disponible para pago con tarjeta de movilidad integrada, tarjetas bancarias (débito o crédito) y dispositivos inteligentes con tecnología NFC.

Estaciones del Metrobús CDMX cerradas por concierto de Shakira en el Zócalo

Emiten recomendaciones para el concierto
Emiten recomendaciones para el concierto de Shakira en el Zócalo ( X/@CulturaCiudadMx)

El concierto exigirá cierres y recortes en varias rutas de Metrobús en la zona centro. Por ello, las autoridades de movilidad pidieron a la población tomar precauciones ante el cierre de estaciones.

  • En Línea 3, de las 15:00 horas hasta el cierre, las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas no darán servicio.El trayecto quedará de Tenayuca a Buenavista y de Balderas a Pueblo Santa Cruz Atoyac.
  • Para la Línea 4, tanto las rutas norte como sur estarán suspendidas todo el día; solo estarán disponibles los circuitos de San Lázaro a AICM, San Lázaro a Pantitlán y Alameda Oriente.
  • En Línea 7, desde las 15:00 horas hasta el final de la jornada, las estaciones Hidalgo y El Caballito permanecerán cerradas. El servicio se prestará de Campo Marte a Amajac y de Glorieta Violeta a Indios Verdes.

Estos ajustes podrán cambiar según el flujo de usuarios y las condiciones viales en el centro y zonas cercanas. Ante los cierres previstos y la alta concentración de público, las autoridades recomiendan consultar el estado del servicio antes y durante el evento.

Se aconseja utilizar rutas alternas si las principales se encuentran congestionadas y estar atentos a los mensajes oficiales sobre posibles modificaciones de último minuto. La página web y las redes sociales oficiales del Metrobús serán los canales principales para actualizaciones inmediatas sobre accesos, costos y desvíos temporales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México publica lista de objetos no permitidos (X/@SSC_CDMX)

Operativo de seguridad por el concierto de Shakira

El evento contará con un despliegue reforzado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), junto con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Cultura, el C5 y la Autoridad del Centro Histórico.

El objetivo es garantizar la integridad de los asistentes tanto en el Zócalo como en las calles aledañas, donde se instalarán pantallas adicionales para ampliar el aforo. Todas las subsecretarías de la SSC participarán en los controles de acceso, el monitoreo en tiempo real y el apoyo vial, manteniendo el operativo hasta la conclusión de las actividades el domingo.

