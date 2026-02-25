México

Pronóstico del tiempo en Santiago Ixcuintla para este 25 de febrero

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son actividades que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco certeros.

Fue hasta la llegada de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Santiago Ixcuintla para este miércoles:

La probabilidad de lluvia para este miércoles en Santiago Ixcuintla es de 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 4% en el transcurso del día y del 7% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 33 grados y un mínimo de 12 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica llegarán a un nivel de hasta 7.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla es una ciudad del estado de Nayarit que se caracteriza por tener un clima cálido húmedo que provoca una temporada de precipitaciones muy marcada entre junio y octubre, siendo julio y agosto los meses donde hay más días lluviosos.

En dicha localidad, los meses de mayo a octubre son los más calurosos, siendo junio el mes en el que se registran las temperaturas más altas con un promedio de 34 grados en el día y 24 grados por las noches.

La temporada más fresca se da en el invierno, de diciembre a febrero, cuando el termómetro marca máximas de 31 grados y mínimas de 15 grados por las noches.

Dónde está el mejor clima de México

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer segmenta al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto una alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Santiago IxcuintlaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Trump destaca la muerte de “El Mencho” en su discurso del Estado de la Unión

El mandatario mencionó la lucha contra las drogas durante su segunda administración

Trump destaca la muerte de

Brugada anuncia ampliación de horario de servicio del Metro CDMX este domingo 1 de marzo por concierto de Shakira

La intérprete de ‘Sale el sol’, ‘Loba’ y ‘Día de enero’ ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México

Brugada anuncia ampliación de horario

Resultados Melate Retro 1611 martes 24 de febrero: números ganadores del último sorteo de hoy

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando

Resultados Melate Retro 1611 martes

Disputas con rivales y mayor uso de drones: los escenarios para el CJNG tras la muerte de El Mencho, según ACLED

El operativo contra el líder criminal provocó una respuesta inmediata

Disputas con rivales y mayor

Gobernador de Jalisco informa normalidad en servicios y anuncia regreso a clases el miércoles

Tras los disturbios derivados del abatimiento de “El Mencho”, Pablo Lemus reportó operación normal en comercios, bancos y transporte público

Gobernador de Jalisco informa normalidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Disputas con rivales y mayor

Disputas con rivales y mayor uso de drones: los escenarios para el CJNG tras la muerte de El Mencho, según ACLED

El poderoso lanzacohetes de El Mencho capaz de derribar helicópteros y que le fue decomisado tras su muerte

Atacan con explosivos a elementos de seguridad en Tamaulipas: un policía resultó herido

Estos serían los 23 reos fugados del penal de Puerto Vallarta tras la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

Estos son los más de 60 países a los que se expandió el CJNG con “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Eleazar Gómez podría ingresar a

Eleazar Gómez podría ingresar a ‘Al Extremo’ y ‘Venga la Alegría’ tras su paso por ‘La Granja VIP’: “Ya firmó”

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio tendrán concierto en conjunto en CDMX a inicios de marzo: esta es la fecha oficial

Graco Sendel se despide con miedo de Doménica Montero tras la llegada de un nuevo personaje: “Dejamos la vara muy alta”

César Bono confiesa por qué terminaron sus matrimonios y niega haber sido infiel

Surgen los Conchanguitos inspirados en Punch, el mono rechazado en Japón

DEPORTES

Esto dijo Pitbull Cruz de

Esto dijo Pitbull Cruz de un posible enfrentamiento contra Ryan García por el título wélter del CMB

Sudáfrica en el Mundial 2026: fechas, rivales, sedes y horarios

Clara Brugada garantiza seguridad en la CDMX para el Mundial 2026: “Estamos preparados”

Julián Quiñones tiene posibilidades de volver a la Selección Mexicana: Aguirre niega conflicto con el delantero

Alemania, Bolivia y otras selecciones muestran preocupación por la seguridad en México para el Mundial 2026