Profepa realiza operativo sobre observación responsable de ballenas en Nayarit

La NOM-131-SEMARNAT-2010 establece los lineamientos para un avistamiento responsable. Foto: (iStock)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó un operativo de inspección y vigilancia en la Bahía de Banderas, con el propósito de verificar el cumplimiento de la NOM-131-SEMARNAT-2010, norma que establece los lineamientos, restricciones y especificaciones técnicas obligatorias para la observación de ballenas en aguas federales mexicanas.

El objetivo principal de esta acción fue proteger a los cetáceos y sus hábitats durante la temporada de reproducción, crianza y alimentación, etapas especialmente sensibles para estos mamíferos marinos.

A través de la regulación de las actividades turísticas, la autoridad ambiental busca minimizar el estrés, así como evitar el acoso o cualquier daño a los ejemplares que arriban cada año a esta región del Pacífico mexicano.

Durante la jornada de inspección, personal de la Profepa revisó a 17 embarcaciones —tanto de prestadores de servicios turísticos como privadas— que se encontraban realizando actividades de avistamiento dentro de la bahía.

Profepa analiza el avistamiento responsable de ballenas. EFE/ Alejandro Zepeda

En cada caso se verificó que contaran con la autorización correspondiente emitida por la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de constatar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana.

En las costas de Nayarit, la especie más común durante la temporada invernal es la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), que migra cada año desde el Pacífico Norte para reproducirse y tener a sus crías en aguas cálidas.

También es posible observar, aunque con menor frecuencia, ejemplares de ballena gris (Eschrichtius robustus), así como otras especies de cetáceos como orcas y distintos tipos de delfines. La presencia de estas especies convierte a la Bahía de Banderas en uno de los puntos más relevantes para el avistamiento responsable en México.

Como parte del operativo, se exhortó a las y los capitanes a respetar estrictamente los lineamientos vigentes, a fin de salvaguardar la integridad de los mamíferos marinos, garantizar una observación responsable y proteger la seguridad de las personas turistas que participan en esta actividad. La Profepa reiteró que mantendrá este tipo de acciones de vigilancia durante toda la temporada de avistamiento de ballenas.

La autoridad ambiental recordó que existen tres reglas básicas para la observación responsable: causar el mínimo impacto posible en las ballenas, ser paciente durante el avistamiento y contratar únicamente embarcaciones o compañías autorizadas por la Semarnat.

Inspeccionan 17 embarcaciones en Bahía de Banderas para garantizar observación responsable. Foto: (Profepa)

Asimismo, destacó que la distancia mínima de observación para embarcaciones sin permiso es de 240 metros (800 pies). En el caso de embarcaciones autorizadas, la distancia mínima debe ser de 60 metros para aquellas menores a 10 metros de eslora y de 80 metros para embarcaciones medianas y mayores. Además, sólo pueden permanecer un máximo de cuatro embarcaciones alrededor de una misma ballena o grupo.

En presencia de cetáceos, la velocidad máxima de navegación permitida dentro de las áreas de observación debe ser menor a cinco nudos (9 km/h), reduciéndose a dos nudos (4 km/h) al ingresar a la zona de avistamiento. La embarcación deberá desplazarse siempre a menor velocidad que la ballena más lenta del grupo y evitar cambios bruscos de velocidad o dirección, ya que pueden asustarlas o provocar accidentes.

También está prohibido dispersar grupos de ballenas, interrumpir su actividad, realizar pesca deportiva o comercial en las cercanías, nadar o practicar actividades como snorkel, buceo, kayak, paracaídas o moto acuática en las zonas donde se encuentren. No se deben arrojar desechos, especialmente plásticos o materiales sintéticos, ni remolcar objetos o arrastrar cuerdas y redes durante la observación.

La Profepa subrayó que la participación de turistas conscientes es fundamental para la conservación de estas especies emblemáticas. Respetar la normatividad no sólo protege a las ballenas, sino que también garantiza una experiencia segura y sostenible para quienes visitan la Bahía de Banderas.