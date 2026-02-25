México

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de febrero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

12:47 hsHoy

Metrobús CDMX

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Consulta cuáles son las estaciones
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

12:46 hsHoy

Metro CDMX

Se realizan maniobras de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12 y A.

Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de…

Anuncian cierre de la Línea
Anuncian cierre de la Línea 2 del Metro CDMX (Cuartoscuro)

