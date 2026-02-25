Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de febrero

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Se realizan maniobras de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12 y A.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de…