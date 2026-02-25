Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de febrero

Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de…

Se realizan maniobras de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12 y A.

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

