Máynez llama “grave error” a reforma electoral de Sheinbaum: “Los carniceros de hoy serán las reses de mañana”

El representante de Movimiento Ciudadano hizo un llamado a Claudia Sheinbaum ante lo ocurrido en Jalisco. (CUARTOSCURO)

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), criticó la reforma electoral que presentó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la cual elimina la figura de legisladores plurinominales, recorta gastos electorales y regula el uso de la Inteligencia Artificial en las campañas.

En su cuenta de X, el líder emecista y excandidato presidencial calificó a la iniciativa como un “grave error de Morena ”, al considerar que el partido actúa como si fueran a gobernar siempre.

En este sentido, enfatizó que “el poder no es para siempre” y arremetió contra Morena afirmando que “los carniceros de hoy serán las reses de mañana”, haciendo referencia a que posteriormente la iniciativa afectará la representación del partido en el Congreso.

“Grave error de Morena y el gobierno actuar como si fueran a gobernar siempre. El poder no es eterno y los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Basta voltear y ver a quienes se beneficiaron de la sobrerrepresentación en el 2015″, escribió en redes sociales.

Actualmente, Movimiento Ciudadano forma parte de los partidos de oposición y ha criticado en diversas ocasiones la Reforma Laboral, que impulsa Morena y propone la reducción gradual de la jornada laboral a nivel nacional, al señalar contradicciones entorno a los días de descanso obligatorio.

No obstante, la iniciativa laboral fue aprobada anoche por el pleno de la Cámara de Diputados.

Esta mañana, Sheinbaum Pardo presentó la reforma electoral en Palacio Nacional, la cual propone una reconfiguración profunda de las reglas electorales en México.

En su conferencia matutina, la mandataria indicó que el próximo lunes enviará la iniciativa al Congreso de la Unión, sin especificar a qué cámara; no obstante, aseguró que ya no se le realizarán cambios al documento.

¿Qué propone la reforma electoral?

Detalló que el objetivo central es reducir el gasto en los procesos electorales y en el financiamiento a partidos políticos. Para ello, la iniciativa plantea eliminar las listas plurinominales, de modo que todos los candidatos deban buscar el voto de la ciudadanía de manera directa.

La Cámara de Diputados continuará con 500 integrantes: 300 serán electos por distrito y 200 por representación proporcional, estos últimos asignados por voto popular y no por listas partidistas.

Mientras que en el Senado, se elimina la figura de representación proporcional por listas, quedando solo los senadores electos por mayoría y primera minoría.

La reforma contempla una reducción del 25% en el gasto electoral, lo que incluye recursos del Instituto Nacional Electoral (INE), partidos, organismos públicos locales electorales (OPLES) y tribunales.

También prevé disminuir sueldos y bonos de consejeros y altos funcionarios del INE, así como la eliminación de duplicidades en órganos electorales y reducción del gasto en congresos federales y locales. Se establece un límite de hasta 15 regidurías por municipio, según la población.

En materia de transparencia y fiscalización, el INE tendrá acceso a operaciones financieras de partidos y candidatos, y se prohíben las aportaciones en efectivo.

Además, se facilitará el voto para la diputación migrante de mexicanos en el extranjero. Los tiempos de radio y televisión para campañas electorales se reducen de 48 a 35 minutos diarios por emisora.

Los cómputos distritales iniciarán al cierre de la jornada electoral y se elimina el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

La reforma prohíbe la herencia de cargos de elección popular a familiares y la reelección consecutiva en todos los cargos a partir de 2030. Asimismo, prohíbe el uso de bots y obliga a que se especifique si un material electoral fue creado con Inteligencia Artificial.