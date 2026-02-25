Kenia López Rabadán pone condición a la reforma electoral: “Primero frenar al narco”

La diputada del PAN subraya que la prioridad de cualquier reforma debe ser frenar la influencia del crimen organizado en elecciones.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que la eventual discusión de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum se realizará con total transparencia, apego a la legalidad y de cara a la ciudadanía.

Durante un encuentro con medios en San Lázaro, la legisladora garantizó que, si la iniciativa llega como Cámara de origen, habrá un debate en comisiones y en el pleno, donde cada grupo parlamentario fijará postura.

Subrayó que se trata de una discusión histórica porque involucra la representación de más de 130 millones de mexicanos.

López Rabadán recalcó que su responsabilidad institucional será conducir el proceso con legalidad y ética, permitiendo que la ciudadanía conozca cómo vota cada legislador y qué posición defiende.

Seguridad y crimen organizado, la prioridad

A título personal, la diputada sostuvo que cualquier reforma electoral debe poner en el centro un tema urgente: frenar la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.

Advirtió que los cárteles han intentado influir en campañas, financiar candidaturas e incluso presionar o cooptar autoridades locales.

Por ello, consideró indispensable que las modificaciones legales contemplen mecanism

La presidenta de la Cámara subraya que la prioridad de la reforma debe ser frenar la influencia del crimen organizado en las elecciones. @COL_EJERCITO / X

“La prioridad debe ser cómo evitar que el crimen organizado pague campañas o se sienta dueño de servidores públicos”, enfatizó.

Añadió que la ciudadanía exige paz, seguridad y un alto a la extorsión, el cobro de piso y la violencia.

Representación de mayorías y minorías en el Congreso

Sobre el rediseño del Congreso, López Rabadán señaló que aún no existe un articulado definitivo para analizar a detalle la propuesta presidencial.

Sin embargo, dejó clara su postura: ninguna reforma debe afectar la representación de las minorías.

Indicó que millones de mexicanos que votan por opciones que no ganan en su distrito también deben contar con voz en el Poder Legislativo.

La Cámara de Diputados conducirá la discusión de la reforma electoral con transparencia y apego a la legalidad. (Facebook Cámara de Diputados)

A su juicio, la democracia se materializa cuando los votos emitidos en las urnas se reflejan de manera congruente en la integración de la Cámara de Diputados y el Senado.

Insistió en que la deliberación sobre la fórmula específica —ya sea mayoría relativa o representación proporcional— deberá darse en comisiones, pero siempre bajo el principio de pluralidad.

¿Qué propone la reforma electoral de Sheinbaum?

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum presentó los ejes de su iniciativa, que enviará al Congreso en los próximos días.

La mandataria busca reducir costos, modificar la figura de legisladores plurinominales y fortalecer la fiscalización.

Claudia Sheinbaum presentó los ejes de su reforma electoral, que busca reducir costos y fortalecer la fiscalización. REUTERS/Raquel Cunha

Entre los puntos centrales destacan:

Mantener 500 diputados: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, pero sin listas plurinominales tradicionales.

Eliminar la lista de representación proporcional en el Senado, quedando 96 escaños (64 de mayoría y 32 de primera minoría).

Reducir 25% el gasto electoral, incluidos recursos del Instituto Nacional Electoral.

Disminuir salarios de consejeros electorales.

Prohibir aportaciones en efectivo y reforzar la fiscalización financiera.

Reducir tiempos oficiales en radio y televisión.

Prohibir bots y obligar a transparentar contenidos creados con inteligencia artificial.

Establecer la no reelección consecutiva a partir de 2030 y prohibir el nepotismo electoral.

Sheinbaum asegura que la iniciativa mantendrá 500 diputados y eliminará listas plurinominales en el Senado. (Jovani Pérez)

Proceso legislativo y ruta constitucional

López Rabadán explicó que, una vez presentada formalmente la iniciativa, se definirá cuál será la Cámara de origen.

Posteriormente, el dictamen deberá discutirse en comisiones, votarse en el pleno y, en caso de tratarse de una reforma constitucional, enviarse también a los congresos estatales.

Reiteró que el país necesita un debate institucional, plural y abierto.

“México merece saber qué defiende cada legislador”, concluyó, al insistir en que la seguridad y la integridad de las elecciones deben ser el eje central de cualquier modificación electoral.