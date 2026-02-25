México

Frío CDMX continuará esta semana en CDMX: activan alerta amarilla en estas alcaldías para el jueves 26 de febrero

Las temperaturas bajas esperadas serán de 1 a 6 grados, indicó Protección Civil de la Ciudad de México

Activarán alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este jueves 26 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las bajas temperaturas para el amanecer en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país prevé ambiente frío para este jueves 26 de febrero.

Fue la dependencia capitalina, quien a través de sus redes sociales oficiales detalló en un comunicado oficial este miércoles 25 de febrero que se esperan bajas temperaturas para el amanecer de la fecha indicada.

Se trata de seis alcaldías de la Ciudad de México, que registrarán temperaturas bajas para las primeras horas de este jueves 26 de febrero.

Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Activan alerta amarilla en estas seis alcaldías de la CDMX para el jueves 26 de febrero

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este próximo jueves 26 de febrero.

En estas seis demarcaciones fue emitida la alerta amarilla por ambiente frío. Se esperan temperaturas de 4 a 6 grados Celsius.

Protección Civil local emitió diferentes recomendaciones a seguir debido al ambiente frío esperado:

  • Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.
  • Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Se esperan temperaturas bajas para el amanecer de este próximo jueves 26 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas dos alcaldías para la mañana de este jueves 26 de febrero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las dos alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este jueves 26 de febrero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este martes 24 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este jueves 26 de febrero en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.

