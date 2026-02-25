Embajada de Estados Unidos levanta todas las restricciones sobre México luego de operativo contra “El Mencho”

El personal oficial estadounidense ya no enfrenta restricciones en México. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

La Embajada de Estados Unidos en México levantó todas las restricciones impuestas al personal oficial tras los hechos del 22 de febrero contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y comunicó que tanto la sede diplomática como los consulados ya operan con normalidad.

Tras la reanudación de los horarios de vuelos habituales, la Embajada recomendó que, ante la eventualidad de cancelaciones en vuelos directos a Estados Unidos, los pasajeros consideren opciones con escalas en otras ciudades tanto mexicanas como estadounidenses. Además, no se reportaron cierres de carreteras por parte de autoridades locales.

Los ciudadanos estadounidenses en México recibieron la instrucción de volver a implementar medidas de precaución habituales.

Entre las recomendaciones difundidas, se exhorta a verificar el estatus del vuelo con la aerolínea, anticipar posibles largas filas si se requiere modificar una reserva en el aeropuerto, mantenerse informado por medios locales y respetar todas las indicaciones de las autoridades. También se aconseja notificar a familiares y amistades acerca de la ubicación y la situación personal a través de diversos medios de comunicación.

Estados Unidos activa línea telefónica de ayuda para estadounidenses por la violencia en México

El Departamento de Estado de Estados Unidos prioriza la asistencia y comunicación inmediata luego del operativo contra el CJNG. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

El gobierno de Estados Unidos puso en funcionamiento el centro de llamadas de emergencia para ciudadanos estadounidenses que residen o se encuentran de viaje en México tras la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta decisión responde al incremento de incidentes violentos y busca ofrecer asistencia inmediata y actualizaciones constantes tras la operación que culminó el 22 de febrero con la muerte de “El Mencho”, según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de sus redes sociales.

El Departamento de Estado activó el servicio el 25 de febrero para dar respuesta a las inquietudes y necesidades de sus ciudadanos en el país, después de una serie de episodios violentos en el occidente mexicano.

Durante el pasado 22 de febrero, la sede diplomática emitió la recomendación urgente a estadounidenses en varios estados, incluidos Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, para evitar traslados no esenciales, buscar refugio y seguir con atención las indicaciones de autoridades mexicanas y la información proporcionada por medios locales.

Claudia Sheinbaum confirma llamada con Donald Trump

Claudia Sheinbaum defiende la autonomía de México en el operativo contra el CJNG, que recibió inteligencia de Estados Unidos. (Infobae-Itzallana López)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este 25 de febrero que mantuvo una conversación telefónica de ocho minutos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dos días antes.

Sheinbaum explicó en su conferencia matutina que Trump le expresó inquietud por los acontecimientos recientes. La mandataria relató que le detalló el operativo contra el CJNG y señaló:

“Me llamó antier, una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del Gobierno de EU”.

Durante su discurso del Estado de la Unión, Trump destacó la participación estadounidense en el combate reciente al crimen organizado, declarando: “Hemos neutralizado a uno de los capos de los cárteles más siniestros del mundo, ustedes lo vieron ayer”, atribuyendo a su gobierno la prioridad de la cooperación bilateral en materia de seguridad.