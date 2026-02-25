“El más guapo y eficiente”: así felicitan en redes sociales a García Harfuch por su cumpleaños 44

Imagen de archivo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, habla durante una conferencia de prensa con el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, sobre la extradición de 29 miembros del cártel de la droga a los Estados Unidos, en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Ciudad de México, México. 28 de febrero de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cumple 44 años este miércoles 25 de febrero y las felicitaciones no se han hecho esperar.

Entre mensajes institucionales, muestras de cariño y hasta piropos, usuarios aprovecharon la fecha para reconocer su trayectoria y también su apariencia.

“El más guapo y eficiente”, escribió la usuaria MarySocoGB en la red social X, sumándose a decenas de mensajes que celebran al funcionario federal.

De la Policía Federal a la SSCP: su trayectoria en seguridad

Nacido el 25 de febrero de 1982 en Cuernavaca, Morelos, García Harfuch ha construido su carrera en el ámbito de la seguridad pública.

Ingresó en 2008 a la entonces Policía Federal como jefe de departamento en la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito.

En 2012 asumió como Coordinador Estatal de la Policía Federal en Guerrero. De acuerdo con registros de Declaranet, entre 2015 y 2016 se desempeñó como Comisario en la División de Investigación dentro de la Secretaría de Gobernación, aunque su declaración en el portal del Gobierno capitalino señala que ocupó ese cargo de 2008 a 2016.

Omar García Harfuch celebra su cumpleaños número 44 y se convierte en tendencia en redes sociales con felicitaciones y mensajes de admiración. | (Crédito: Jesus Áviles/Infobae México)

Posteriormente, entre 2016 y 2019, formó parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la entonces Procuraduría General de la República, donde trabajó en áreas de Fuerza de Seguridad e Inteligencia.

En junio de 2019 fue nombrado Jefe General de la Policía de Investigación en la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal. Meses después asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por invitación de Claudia Sheinbaum.

Actualmente encabeza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal, y recientemente participó en el operativo estratégico contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que culminó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, el pasado domingo 22 de febrero en Jalisco.

Felicitaciones, fans y la “suegra de México”

Las felicitaciones no tardaron en multiplicarse. La cuenta “Omar García Harfuch Club fan” publicó: “Feliz cumpleaños, querido secretario, que Dios cumpla todos los deseos de tu corazón”.

Pero el mensaje que más llamó la atención fue el de su madre, la actriz María Sorté, madre del funcionario federal y quien es conocida en redes como la “suegra de México”, quien escribió:

“Hijo feliz cumpleaños, le doy muchas gracias a mi Señor por tenerte en mi vida. Que Dios te bendiga y te proteja hoy y siempre. Tu mamá. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Que Dios te bendiga y te proteja siempre!”.

El mensaje fue acompañado por una fotografía familiar, recibiendo numerosas reacciones y comentarios de seguidores y figuras del ámbito artístico y político. (Insatagram)

El mensaje fue acompañado por una fotografía familiar que generó cientos de reacciones, tanto de seguidores como de figuras del ámbito artístico y político.

Entre los funcionarios que también enviaron felicitaciones destacó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien reconoció el trabajo del titular de Seguridad y le envió un abrazo público.

Dentro de la política mexicana, García Harfuch comparte la fecha de cumpleaños con Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República.

El 25 de febrero también es el cumpleaños de Ricardo Anaya Cortés, líder del PAN en el Senado, quien recibió felicitaciones oficiales de su partido. | Crédito X(@AccionNacional)

En la cuenta oficial en ‘X’, la organización política reconoció el liderazgo de Anaya Cortés y compartió unas palabras: “¡Feliz cumpleaños! (...) Que este año traiga fortaleza y claridad para seguir defendiendo a nuestra Patria, a la familia y a la libertad con valor, convicción y responsabilidad, como siempre le ha caracterizado“.