México

Cómo hablar con los niños de violencia para prevenir el miedo

Una conversación adaptada y el apoyo emocional pueden ayudarles a entender situaciones difíciles sin sentirse abrumados

Una guía práctica propone recursos
Una guía práctica propone recursos para contener la ansiedad y fomentar el bienestar en casa.

Los conflictos bélicos y la exposición a noticias sobre violencia pueden generar miedo y ansiedad en los niños, quienes suelen tener dificultades para comprender y procesar este tipo de situaciones.

Es por ello que ante la situación y el contexto de violencia que se vive en el México, es importante contar con herramientas para saber cómo afrontar estos hechos con los más pequeños.

En este sentido, especialistas en psicología infantil subrayan la importancia de abordar el tema de manera adecuada, con estrategias que permitan a los adultos transmitir información veraz y brindar contención emocional.

Ofrecer orientación clara y adaptada a la edad ayuda a prevenir el miedo excesivo y fortalece la sensación de seguridad en el entorno familiar.

Los siguientes son consejos emitidos por la Academia Americana de Psiquiatría del Niño y del Adolescente y la fundación Save The Children.

El acompañamiento y la sinceridad
El acompañamiento y la sinceridad fortalecen la seguridad emocional y desarrollan la resiliencia infantil.

Cómo hablar con los niños de violencia bélica para prevenir el miedo, desde una perspectiva psicológica

Desde una perspectiva psicológica, hablar con los niños sobre la violencia bélica requiere un enfoque sensible y adaptado a su edad.

El objetivo principal es brindar información honesta y adecuada, reducir la ansiedad y ofrecer seguridad emocional. Algunas recomendaciones respaldadas por especialistas en psicología infantil incluyen:

Escuchar y validar emociones: Permitir que los niños expresen sus dudas, miedos o inquietudes. Es importante escuchar activamente y validar sus sentimientos, evitando minimizar o ignorar sus preocupaciones.

Adaptar el lenguaje y la información a la edad: Responder con sinceridad, pero utilizando palabras simples y adecuadas al nivel de comprensión del niño. No es necesario ofrecer detalles gráficos o información que pueda resultar abrumadora.

Ofrecer seguridad y rutinas: Reafirmar que los adultos y las autoridades trabajan para protegerlos, y que en su entorno inmediato están seguros. Mantener las rutinas diarias ayuda a brindar una sensación de normalidad y control.

Evitar la sobreexposición a noticias

Limitar el acceso a imágenes o relatos violentos en medios de comunicación o redes sociales, ya que la sobreexposición puede aumentar la ansiedad y el miedo.

Fomentar la expresión a través del juego o el arte: Proponer actividades creativas para que los niños puedan procesar sus emociones de manera simbólica y segura.

Promover la empatía y la solidaridad: Hablar sobre la importancia de ayudar a los demás y mostrar ejemplos de personas que colaboran para apoyar a quienes sufren. Esto puede reducir la sensación de impotencia y fomentar una actitud positiva.

Buscar ayuda profesional si es necesario: Si el miedo o la ansiedad persisten y afectan el bienestar del niño, consultar a un psicólogo infantil puede ser clave para recibir orientación especializada.

Fomentar el juego y actividades
Fomentar el juego y actividades artísticas contribuye a que los niños procesen las emociones relacionadas con conflictos y violencia de manera saludable.

Estas estrategias contribuyen a que los niños comprendan la situación de manera adaptativa, fortalezcan su resiliencia y aprendan a manejar el miedo sin sentirse desprotegidos.

