Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de febrero: servicio restablecido en todas las líneas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Hay ligeros retrasos en el servicio de las líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobus.

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)

Metrobús CDMX

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Público (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 24 de febrero de 2026.

Beca Rita Cetina 2026: los siguientes beneficiarios recibirán su pago el 25 de febrero

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo bimestral de mil 900 pesos a estudiantes de secundaria pública en México

Demon Slayer: estos son los detalles que tienes que conocer antes de su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

El evento musical está programado para este martes 24 de febrero en la Ciudad de México, donde personas irán caracterizadas de su personaje favorito de la serie de manga

Gianni Infantino asegura que la FIFA está “tranquila” para realizar el Mundial 2026 en México pese al abatimiento de El Mencho

El presidente de la FIFA compartió su postura tras la jornada violenta que se vivió en Jalisco, estado que forma parte de las sedes mundialistas

Cuánto cuestan los boletos para Rüfus Du Sol en el Estadio GNP Seguros de CDMX

El trío de música electrónica tiene agendada una fecha en el icónico recinto

¿Quién era Héctor Zamorano y qué hizo después de ser parte de la primera generación de La Academia?

El cantante veracruzano falleció a los 47 años, generando conmoción entre seguidores y compañeros del famoso reality musical

“Hay problemas. Te amo, Bere”: el mensaje de despedida que Edwin Ocampo envío antes de morir en operativo contra “El Mencho”

Suprema Corte guarda un minuto de silencio en honor a los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en operativo contra “El Mencho”

Transporte público en Guadalajara estará restablecido en su totalidad antes de terminar el día, afirma Pablo Lemus

Se mantiene un bloqueo carretero en Jalisco tras abatimiento de “El Mencho”: autoridades continúan removiendo unidades

Gobernador de Michoacán reconoce en el Día de la Bandera a Sheinbaum y a las Fuerzas Armadas de México por operativo contra “El Mencho”

Demon Slayer: estos son los detalles que tienes que conocer antes de su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

Cuánto cuestan los boletos para Rüfus Du Sol en el Estadio GNP Seguros de CDMX

¿Quién era Héctor Zamorano y qué hizo después de ser parte de la primera generación de La Academia?

Muerte de Héctor Zamorano: qué fue de todos los integrantes de la primera generación de La Academia

Kali Uchis confirma su concierto en CDMX pese a cancelaciones previas por inseguridad en el país

Gianni Infantino asegura que la FIFA está “tranquila” para realizar el Mundial 2026 en México pese al abatimiento de El Mencho

Messi le responde a Christian Martinoli y al Dr García sobre las eliminaciones de México en los mundiales

FIFA no retirará sedes a México para el Mundial 2026 por inseguridad, afirmó el gobernador de Jalisco

Gabriela Cuevas descarta cancelación del Mundial 2026 pese a ola de violencia y preocupaciones internacionales: “México volverá a hacer historia”

Campeón del mundo se rinde ante Canelo Álvarez pese a la derrota contra Crawford el año pasado: “Siempre he sido gran fan”