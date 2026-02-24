Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de febrero: servicio restablecido en todas las líneas

Hay ligeros retrasos en el servicio de las líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobus.
Metro CDMX
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 24 de febrero de 2026.
