Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de febrero: servicio restablecido en todas las líneas

Hay ligeros retrasos en el servicio de las líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobus.

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino.

Metro CDMX

Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Público (STC) capitalino.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este martes 24 de febrero de 2026.