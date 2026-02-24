México

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Tris entrega miles de pesos
Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería Nacional ha hablado: los resultados de los sorteos de Tris han sido dados a conocer. Estos son los números de la suerte de este lunes 23 de febrero.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ganadores del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35618

Resultado: 90998

Tris De las Tres

Sorteo: 35619

Resultado: 30003

Tris Extra

Sorteo: 35620

Resultado: 71118

Tris De las Siete

Sorteo: 35621

Resultado: 38942

Tris Clásico

Sorteo: 35622

Resultado: 31549

De lunes a domingo, cinco veces al día, se dan a conocer los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoTris resultados hoy México

Más Noticias

UNAM abre Mega Centro de Vacunación contra el sarampión: hasta este día operará al sur de la CDMX

La máxima casa de estudios del país detalló que aplicará más de 7 mil dosis por día en esta sede

UNAM abre Mega Centro de

La UAM regresa a clases presenciales tras operativo de seguridad por muerte de El Mencho

Diversas instituciones habían instruido a tener actividades en línea como medida preventiva

La UAM regresa a clases

Cae “El Conta” en Morelos, presunto operador de la Unión Tepito y asistente de un exalcalde

Edgar “N” fue arrestado en una plaza comercial junto con una mujer

Cae “El Conta” en Morelos,

Vinculan a proceso a un hombre y una mujer por explotación sexual contra una menor de 14 años en CDMX

Los informes de la Fiscalía capitalina señalan que la víctima era abusada sexualmente por su tío y su madre recibía dinero a cambio

Vinculan a proceso a un

Liga MX: la tabla de goleadores tras de la última jornada

Avalancha de goles comienzan a caer en la liga mexicana y estos son sus máximos rompe redes

Liga MX: la tabla de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Conta” en Morelos,

Cae “El Conta” en Morelos, presunto operador de la Unión Tepito y asistente de un exalcalde

A un día de la muerte de El Mencho, Sheinbaum y el Ejército reciben respaldo de EEUU

Este es el video sobre el operativo contra “El Mencho” que fue desmentido por el Gabinete de Seguridad

Reportan bloqueo carretero en Autlán de Navarro: municipio confirma suspensión de clases y Código Rojo

Comparece en EEUU “Don Fido”, presunto líder del Cártel de Sinaloa acusado de tráfico de fentanilo y cocaína

ENTRETENIMIENTO

Carlos Espejel recuerda cuando le

Carlos Espejel recuerda cuando le dio trabajo a Eugenio Derbez de su patiño: “Fui su maestro”

José José y Anel le ocultaron a su hija Marysol que tuvo cáncer a los 16 años, se enteró de forma muy violenta

Rafael Amaya será ‘El Chapo’ Guzmán en nueva narcoserie producida por Emma Coronel

Pati Chapoy afirma que ‘sacaría a patadas’ a los therians si se encuentra con ellos: “Quieren ser perros”

Jesús Gama de Mariachi Gama 1000 denuncia asalto en restaurante de Tlalnepantla: “Lo encañonaron por 150 mil pesos”

DEPORTES

Por esta razón Gilberto Mora

Por esta razón Gilberto Mora podría perderse el Mundial 2026

Reportan que Gabriel Milito interesa en el River Plate de Argentina tras salida de Marcelo Gallardo

Copa Mundial de Clavados 2026 se realizará en Jalisco pese a inseguridad, confirma Rommel Pacheco

Así entrenó la Selección Mexicana en Querétaro tras jornada violenta en el país por cárteles mexicanos

Esta es la postura de Islandia tras jornada violenta en México previo a su juego amistoso en el Estadio Corregidora