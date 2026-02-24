México

El operativo contra “El Mencho” dio un giro en la estrategia de seguridad de México, destaca The Wall Street Journal

El operativo militar evidenció la magnitud del poder de fuego y la resistencia del CJNG ante las autoridades federales

La Secretaría de la Defensa
La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció el sacrificio de las fuerzas armadas en el operativo contra El Mencho en Tapalpa, Jalisco. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

El hombre más buscado de México, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se encontraba en Tapalpa, un pueblo mágico del estado de Jalisco destinado al descanso para conectar con la naturaleza, cuando fue capturado y abatido por miembros del Ejército Mexicano.

La mañana del domingo 21 de febrero, poco antes del amanecer, la tranquilidad que comúnmente se respira en este poblado turístico fue interrumpida por el sonido de helicópteros militares, aviones de las fuerzas armadas que comenzaron a sobrevolar la región y las detonaciones que inundaron el ambiente y permanecieron durante las siguientes horas.

“Fue un ataque realmente muy violento”, declaró el secretario de Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla durante la conferencia matutina presidencial.

Periódicos expuestos a la venta
Periódicos expuestos a la venta en Ciudad de México, el lunes 23 de febrero de 2026, un día después de que el ejército mexicano matara al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho». (Foto AP/Jon Orbach)

Poder arsenal del CJNG

El capo más buscado del país, cuyo imperio delictivo se extendió a Estados Unidos, Colombia, Perú, Bolivia, Canadá, Australia, China y algunos países del Sudeste Asiático, contaba con un fuerte equipo de seguridad que hasta ahora no había podido ser alcanzado.

En 2015, cuando ya se había intentado llevar a cabo un operativo similar, el CJNG derribó un helicóptero militar utilizando lanzagranadas propulsados ​​por cohetes, dando cuenta de la capacidad arsenal con la que contaba este grupo delictivo.

Sucedió lo mismo en 2020 cuando el entonces jefe de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue atacado por miembros del CJNG quienes dispararon contra la camioneta blindad en la que viajaba el funcionario.

Trascendió que estos ataques fueron realizados por armas de alto poder, incluyendo el FN SCAR y la Barrett M82, lo que comprobó el alcance y poder que el CJNG tenía.

Dentro del armamento que el Ejército incautó una vez terminado el enfrentamiento del domingo 21 de febrero, se encontraba un fusil Barrett de alto calibre, municiones, granadas de mortero, dos lanzacohetes y ocho vehículos.

REUTERS/Alfonso Lepe
REUTERS/Alfonso Lepe

Resultados de la emboscada

Era grande el historial de ataques y operativos fallidos que tenía CJNG, lo que volvía poco más que difícil realizar un operativo militar que resultara certero.

México tener la capacidad necesaria para llevar a cabo este operativo, como bien lo destaca The Wall Street Journal, al señalar que “algunos funcionarios de seguridad no creían que México tuviera la potencia necesaria para derribar a un capo que a menudo viajaba en un pequeño convoy de vehículos blindados con agentes que parecían fuerzas especiales militares y estaban equipados con armamento potente”.

Sin embargo, que haya sido posible abatir al capo más peligroso de el país, no significa que no haya resultado fatal para el Ejército Mexicano. El resultado del enfrentamiento fue de 25 militares fallecidos a quienes el secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla homenajeó y celebró su valentía.

Aunque no fueron las únicas bajas, al final del enfrentamiento cinco miembros del Cártel Jalisco fallecieron y los otros tres resultaron gravemente heridos, quienes murieron posteriormente en un helicóptero militar. Ahí se encontraba “El Mencho”.

Estrategia de seguridad

Lo que era un poblado mágico se convirtió en un foco rojo de de inseguridad en el país. Desató emboscadas en diferentes zonas y obligó a las autoridades a montar operativos para evitar que, después de este histórico golpe al narcotráfico, se desatara una guerra.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum quien con esto ha demostrado tener mano firme en el combate contra el narcotráfico.

De acuerdo a una editorial publicada por el diario The Wall Street Journal, la mandataria “dio un paso temprano para enfrentar a los cárteles al nombrar al ex superpolicía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, como su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana”, esto, en comparación con la estrategia de seguridad que caracterizó a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, conocida popularmente como “abrazos, no balazos”.

“El domingo, demostró una nueva seriedad al perseguir al líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación”, destaca el diario sobre Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, también es de destacar la constante insistencia de el gobierno de Estados Unidos para combatir a los cárteles mexicanos, sobre todo después de que el presidente Donald Trump los haya catalogado como “grupos terroristas”. La buena noticia es que finalmente se han comenzado a realizar acciones efectivas.

“El presidente Trump ha estado presionando a Sheinbaum para que coopere, y ella lo ha hecho”, subraya The Wall Street Journal.

“México puede esperar más violencia si continúa presionando su campaña contra los cárteles, pero ese es un precio a pagar por permitir que los capos de la droga ganen tanto poder”, concluye el diario.

