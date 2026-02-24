Carlos Rivera manda mensaje tras jornada de violencia en México por la muerte de El Mencho

(Foto: REUTERS/Ronda Churchill // Anayeli Tapia/Infobae)

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido el pasado 22 de febrero por elementos de seguridad en Tapalpa, Jalisco.

El arresto y posterior deceso del capo, ocasionó narcobloqueos en varios puntos de Jalisco, así como en estados aledaños (Michoacán, Puebla, Tamaulipas, Nayarit). Derivado de ello, las autoridades anunciaron la cancelación de vuelos y pidieron que los residentes de esos lugares extremaran precauciones.

De acuerdo con la información que compartió Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, durante el operativo murieron 25 elementos de la Guardia Nacional y 8 presuntos integrantes del CJNG.

Decenas de autos y camiones que fueron quemados por parte del crimen organizado, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, permanecen atravesados em vialidades importantes de la ciudad, esto como resultado de ola de violencia que se suscitó tras conocerse la muerte del líder criminal Nemesio Rubén Oseguera “El Mencho”, quien fue abatido en un operativo encabezado por el Ejército Mexicano en la comunidad de Tapalpa. La ciudadanía poco a poco comenzó a salir en búsqueda de víveres. Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno resguardan las zonas de mayor conflicto. Cuerpos de hombres aun permanecían abandonados en algunos puntos de la ciudad. FOTO: HÉCTOR COLÍN/CUARTOSCURO.COM

Durante la conferencia mañanera del 24 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que poco a poco Jalisco está regresando a la normalidad; no obstante, se mantiene en comunicación constante con el gobernador del estado, Pablo Lemus, ante cualquier cambio.

Carlos Rivera manda mensaje

El intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro” se sumó a las personalidades del medio artístico nacional que se han pronunciado en contra de la jornada de violencia que se desató tras la muerte de “El Mencho”.

El cantante publicó el siguiente mensaje en sus historias de Instagram: “Dios bendiga y proteja a nuestro país” y añadió unos emojis de manos rezando, una paloma blanca y una bandera de México.

(IG: @carlosrivera)

El cantante no comentó nada más al respecto. Cabe mencionar que vive en Tlaxcala junto a su familia y, al igual que muchos artistas, viaja constantemente al interior de la República Mexicana por cuestiones laborales.

Famosos mexicanos piden paz

A continuación, te compartimos algunos de los mensajes que artistas mexicanos han compartido al respecto en redes sociales.

Belinda : “Dios, protege a México.”

Ariadne Díaz : “Te amo Vallarta. Te amo Jalisco. Te amo México. Y siempre está mi corazón contigo.”

Christian Nodal : “Qué horrible todo lo que está pasando alrededor del mundo. Me duele el alma por mi México. Cuídense mucho, por favor.”

Ángela Aguilar : “Paz para Jalisco. Paz para México.”

Eiza González : la actriz escribió “México” en un fondo negro con un emoji de corazón roto y una bandera.

Thalía: “Me duele enormemente el corazón de saber el valor de nuestro país, la belleza de nuestro país y que siempre haya esta nube de incertidumbre que tiene que ver con la violencia.”

Otros sufrieron las consecuencias de los narcobloqueos. Tal fue el caso de Francisco “El Gallo” Elizalde, hermano del fallecido cantante Valentín Elizalde. Y es que se quedó varado en un trayecto de la carretera que va de Morelia a Guadalajara con su equipo de trabajo.

El cierre de la carretera Morelia-Guadalajara tras la muerte de 'El Mencho' mantiene varados a Francisco 'El Gallo' Elizalde y más de un centenar de personas

“Estamos esperando que abran el camino, espero que no haya tiroteos. Ayer hubo un tiroteo; gracias a Dios salimos todos bien. Ahí nomás se quedaron unos plebes del equipo, pero estaban resguardados. Ahorita nomás estamos esperando aquí en la carretera para irnos. Sí hay mucha gente varada, no hay víveres, ya llevamos unas 25 horas aquí. No es lo que dicen, que está tranquila la carretera”, dijo en un video que publicó en sus redes.