México

UNAM implementa medidas académicas y solicita flexibilidad en asistencias por motivos de seguridad

La Máxima Casa de Estudios reiteró que la prioridad es la protección de estudiantes y personal docente

La Máxima Casa de Estudios reiteró que la prioridad es la protección de estudiantes y personal docente. (Imagen: Instagram)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) implementó medidas académicas extraordinarias tras la jornada de violencia registrada en Jalisco, asociada a la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este lunes 23 de febrero, varias facultades y escuelas suspendieron clases o modificaron sus actividades para proteger a la comunidad universitaria ante la situación de seguridad.

Desde la noche del domingo, facultades como Química, Derecho, Medicina, Contaduría y Administración, Veterinaria y la FES Aragón solicitaron la suspensión de evaluaciones, la flexibilización de asistencias y la recomendación de evitar traslados no esenciales. Por su parte, las autoridades universitarias enfatizaron la importancia de priorizar la seguridad del alumnado y el personal, en especial de quienes provienen de otras regiones del país o residen fuera de la Ciudad de México.

Las autoridades de la UNAM exhortaron a docentes y coordinadores a adaptar los criterios académicos, permitiendo que los estudiantes se resguarden hasta que existan condiciones seguras para el traslado. (UNAM)

De acuerdo al comunicado emitido por la UNAM, las personas que se encuentren en otras entidades deben resguardarse y seguir solo las indicaciones oficiales, manteniendo contacto con sus coordinaciones académicas. La directiva agradeció la colaboración y anunció que las actualizaciones se difundirán por canales institucionales.

De igual manera, la Facultad de Contaduría y Administración pidió a su personal docente brindar apoyo y flexibilidad a los estudiantes foráneos, especialmente respecto a asistencia y entrega de actividades o exámenes programados para la jornada de este lunes. Invitó a la comunidad a mantenerse informada por los medios oficiales y puso a disposición los contactos institucionales para quienes requieran apoyo.

Mientras que la Facultad de Medicina exhortó a su alumnado y profesorado a evitar traslados por carretera en zonas de riesgo y permanecer en resguardo en sus sedes o lugares de alojamiento según lo indiquen las autoridades locales. También recomendó no difundir información no verificada y cumplir estrictamente los protocolos institucionales. Reiteraron que mantienen comunicación con las instancias correspondientes y reiteró la prioridad absoluta de la seguridad e integridad de la comunidad.

Las autoridades universitarias reiteraron que continuarán monitoreando la evolución de la situación y mantendrán informada a la comunidad a través de los canales habituales. (FOTO: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO.COM)

En los pronunciamientos de las facultades, requirieron que se otorgarán facilidades a quienes no puedan asistir presencialmente. Convocando a no aplicar exámenes ni solicitar entregas de tareas durante estos días, priorizando el bienestar del alumnado.

A las 20:00 horas, la UNAM finalmente dirigió un mensaje a los estudiantes foráneos y a las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores en Morelia, Michoacán; León, Guanajuato; y Juriquilla, Querétaro. Indicando que sus actividades se desarrollarán en línea y a distancia este 23 de febrero. Además, pidió a los alumnos que planeaban regresar a los campus permanecer en sus hogares hasta que existan condiciones adecuadas para el traslado. El resto de las entidades académicas de la universidad mantendrán actividades normales, con la instrucción de que el cuerpo académico sea flexible respecto a asistencias y evaluaciones.

Las autoridades universitarias reiteraron que continuarán monitoreando la evolución de la situación y mantendrán informada a la comunidad a través de los canales habituales.

