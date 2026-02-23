México

Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este 23 de febrero

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer diariamente los precios de las gasolinas en México

El precio promedio de las
El precio promedio de las gasolinas en el país (Cuartoscuro)

Este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Nacionales de este 23 de febrero, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El costo de los carburantes varía constantemente, por lo que es vital mantenerse actualizado sobre su preciopara que no te tome por sorpresa.

México: ¿Cuál es el precio de la gasolina?

El costo de la gasolina magna este día se ubica en 23.250 pesos el litro en promedio.

En tanto el precio de la gasolina premium de hoy se encuentra en 25.659 pesos el litro en promedio.

En cuanto al valor del diésel se ubica en 26.239 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Cuartoscuro)

El precio de la gasolina en 2025

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

