México

Clima hoy en México: temperaturas para Santiago Ixcuintla este 23 de febrero

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este lunes?, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Santiago Ixcuintla.

La probabilidad de lluvia para este lunes en Santiago Ixcuintla es de 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 0% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 36 grados y un mínimo de 14 grados en esta región. Los rayos UV se espera alcanzarán un nivel de hasta 7.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla es una ciudad del estado de Nayarit caracterizada por tener un clima cálido húmedo que provoca una época de lluvias muy marcada entre junio y octubre, siendo julio y agosto los meses donde hay más días lluviosos.

En dicha localidad, los meses de mayo a octubre son los más calurosos, siendo junio el mes en el que se registran las temperaturas más altas con un promedio de 34 grados en el día y 24 grados por las noches.

La temporada más fresca se da en el invierno, de diciembre a febrero, cuando el termómetro marca máximas de 31 grados y mínimas de 15 grados por las noches.

Qué debo hacer para asegurar mi patrimonio debido a los fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Santiago IxcuintlaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Reportan quema de dos sucursales del Banco del Bienestar en el Edomex

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 22 de octubre en los municipios de Coacalco y Axapusco

Reportan quema de dos sucursales

UNAM suspende clases en tres planteles tras abatimiento de El Mencho

Diversas universidades priorizaron actividades en línea para garantizar la integridad de estudiantes

UNAM suspende clases en tres

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de febrero: incendian auto en Huehuetoca

Luego de que abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, diferentes puntos carreteros presentan cierres; vigilan los accesos al Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX

Cuáles son los mariscos que debes evitar para mantener controlada la presión arterial

Una selección sencilla puede marcar la diferencia cuando buscas cuidar tu corazón y reducir riesgos relacionados con la hipertensión

Cuáles son los mariscos que

Gobernador de Querétaro llama a la calma tras violencia por muerte de “El Mencho” y suspende clases en todo el estado

Mauricio Kuri insistió en que la coordinación con los estados vecinos es clave para contener cualquier reacomodo de grupos delictivos tras el abatimiento del líder del CJNG

Gobernador de Querétaro llama a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los servicios y

Estos son los servicios y comercios suspendidos este lunes 23 de febrero en Jalisco y otros estados tras abatimiento de “El Mencho”

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de febrero: incendian auto en Huehuetoca

22 de febrero: el día que cayeron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’

Gobernador de Querétaro llama a la calma tras violencia por muerte de “El Mencho” y suspende clases en todo el estado

¿Cuál es la historia de Tapalpa, lugar de Jalisco donde las autoridades capturaron a El Mencho?

ENTRETENIMIENTO

Emmanuel sufre fuerte crisis momentos

Emmanuel sufre fuerte crisis momentos antes de subir al escenario en Morelos, el cantante fue hospitalizado

Epigmenio Ibarra celebra caída de ‘El Mencho’ y pide cárcel para Felipe Calderón: “CJNG creció al amparo del usurpador”

Hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo en Oaxaca

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda su romance de dos años con Niurka: “Ella sabía”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de febrero

DEPORTES

Pánico en el Necaxa vs

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno