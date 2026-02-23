Christian Nodal da mensaje ante violencia en Jalisco por captura de ‘El Mencho’: “Me duele el alma”

Influencers y figuras públicas, como Christian Nodal, instaron a la ciudadanía a resguardarse y cuidar su seguridad ante la ola de violencia en Jalisco (Jovani Pérez/ Infobae)

El cantante Christian Nodal lanzó un mensaje a sus seguidores tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” en Jalisco, advirtiendo sobre los riesgos de la violencia desatada luego del operativo militar.

En medio de los bloqueos, tiroteos y la amenaza persistente en diversas regiones del país, personalidades públicas e influencers también apelaron al resguardo domiciliario y la precaución para todos los ciudadanos expuestos a estos incidentes.

La reacción social y el despliegue de seguridad han marcado las horas posteriores a la caída del principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, falleció tras un operativo coordinado en Tapalpa, Jalisco, que resultó en el enfrentamiento entre fuerzas federales y miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo militar en Tapalpa, Jalisco, resultó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

El procedimiento, en el que participaron fuerzas especiales del Ejército Mexicano junto con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, terminó con la muerte de cuatro integrantes del cártel, incluido el propio Oseguera Cervantes, quien perdió la vida durante su traslado aéreo a Ciudad de México.

Como consecuencia del enfrentamiento, el estado de Jalisco y regiones aledañas vivieron una escalada de acciones violentas coordinadas. Se reportaron bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y comercios, así como enfrentamientos armados en puntos clave, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, accesos a Tapalpa y trayectos carreteros federales.

Ante la magnitud de la ofensiva criminal, el Gobierno local implementó el “código rojo” en todo Jalisco y llamó a la ciudadanía a evitar los desplazamientos en zonas de riesgo.

El Hospital de Guadalajara fue desalojado por protocolo de seguridad tras confirmarse el deceso del dirigente criminal, mientras el Comité de Seguridad federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, gestionó una conferencia de prensa para informar sobre los detalles del operativo y las acciones posteriores en la zona.

Bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y enfrentamientos armados afectaron la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios aledaños tras el operativo en Jalisco (Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO)

Impacto inmediato y operativo militar

La incursión militar llevada a cabo por el Ejército Mexicano incluyó la recuperación de armamento pesado y vehículos blindados utilizados por el CJNG. Entre el equipo asegurado se contabilizan lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir blindados militares. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó además la captura de dos integrantes de la organización delictiva y el inicio de las labores periciales para identificar plenamente a los fallecidos en el operativo.

Fuentes oficiales precisaron que no hubo bajas entre los elementos de las fuerzas armadas tras la confrontación. Pese al hermetismo sobre eventuales nuevas detenciones o heridos, la presencia y patrullaje de unidades federales se amplió en los puntos más afectados.

Christian Nodal, preocupado por la situación en México, pide a sus fans 'que se cuiden'

Reacción social y llamado de figuras públicas

Diversos influencers y personalidades mexicanas emplearon sus redes sociales para relatar los momentos de tensión vividos en Jalisco. Las imágenes de tiroteos, bloqueos y otras situaciones extremas fueron replicadas en redes, generando una oleada de mensajes en favor de la prudencia y el resguardo.

En este contexto, Christian Nodal se refirió a la crisis de violencia en el país. El cantante afirmó en su canal de difusión de Instagram: “Qué horrible todo lo que está pasando alrededor del mundo. Me duele el alma por mi México. Cuídense mucho por favor”.

Otros comunicadores recomendaron a la ciudadanía mantenerse en casa, destacando que lo más importante es la seguridad y la salud en medio de los acontecimientos.