Sentencian a ex agentes federales por homicidio: afirmaron que detenido murió por una caída

Foto: FGR

Bricio “N” e Israel “N”, quienes se desempeñaron como elementos de la extinta Policía Federal Preventiva, fueron sentenciados luego de ser declarados culpables del delito de homicidio calificado en agravio de un detenido.

Los hechos ocurrieron en 2012, cuando ambos participaron en la detención de un hombre acusado de robo de camiones de carga en la ruta entre Querétaro y el Estado de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que luego de que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, fue trasladado a un hospital debido a que presentaba múltiples lesiones.

Pese a ser atendido por médicos, la persona detenida falleció. Al respecto, los ex agentes aseguraron que la víctima había sufrido una caída en la que se golpeó la cabeza.

Sin embargo, los resultados de la necropsia oficial contradijeron esa versión, ya que se determinó que el fallecimiento fue consecuencia de múltiples golpes, con traumatismos en cráneo, tórax y abdomen.

Pasarán de 20 a 40 años en prisión

Ambos fueron sentenciados por homicidio calificado. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Querétaro fue la encargada de realizar las investigaciones correspondientes.

Tras las pesquisas, aportó pruebas que resultaron determinantes para establecer la responsabilidad penal de los sentenciados, por lo que la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria en contra de Israel “N” de 45 años de prisión y de 22 años y seis meses para Bricio “N”.

Además de las penas privativas de libertad, la autoridad judicial dictó el pago de reparación del daño en favor de la víctima indirecta, reforzando el principio de responsabilidad por actos cometidos bajo la investidura policial.

Dan 11 años de prisión a exagente de la Policía Federal Ministerial

Un hecho que involucró a agentes federales ocurrió en julio de 2025, cuando un Tribunal Colegiado ratificó una condena de 11 años de prisión por cohecho contra Jorge “N”, ex agente de la Policía Federal Ministerial (PFM).

Dicha medida se realizó luego de comprobarse que en 2016 el agente exigió dinero a cambio de no presentar a un detenido ante el Ministerio Público.

La resolución fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, luego de que la defensa del sentenciado apelara la pena dictada en enero.

El Código Penal Federal, reformado por última vez el 7 de junio de 2024, señala en su artículo 222 que comete cohecho todo servidor público que solicite, acepte o reciba, directa o indirectamente, dinero o cualquier beneficio a cambio de realizar u omitir actos relativos a sus funciones. El código también establece sanciones para quienes entregan beneficios con el fin de influir en la actuación de un servidor público.

El caso involucra la retención ilegal y solicitud de dinero a cambio de no presentar a una persona ante el Ministerio Público Federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr la condena, el Ministerio Público Federal (MPF), a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, aportó pruebas que demostraron la exigencia de pago por parte de Jorge “N” y otros coimputados durante el cumplimiento de una orden de aprehensión.