“Eviten salidas incensarías”, pide Jorge Guillén Rico, Secretario de Seguridad Pública de León, tras hacer un llamado a no salir de casa

La vida cotidiana cambió abruptamente en distintos estados tras los enfrentamientos y quemas, mientras las autoridades piden mantenerse alerta y no difundir rumores

Las rutas principales y actividades
Las rutas principales y actividades diarias quedaron gravesamente impactadas luego de los bloqueos armados y acciones de intimidación en varias regiones. Jorge Guillén Rico/FB

El Secretario de Seguridad Pública de León, Jorge Guillén Rico, exhortó a la población del estado a resguardarse en sus hogares para prevenir accidentes y daños colaterales por la situación que se vive en el país tras la captura de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

En entrevista con Radiofórmula el secretario hizo un llamado a la población para que “sigan las recomendaciones” y se resguarden en sus hogares ante la ola de violencia.

“Apóyenme lo menos posible que podamos salir, se está trabajando en el municipio para hacer lo necesario pero apóyenme evitando salidas innecesarias lo menos posible que podamos circular en vía publica para trabajar con mas tranquilidad", alertó el funcionario.

Lo alerta anterior se lleva a cabo luego de que ocho estados del occidente y noreste de México se encuentran paralizados tras una serie de narcobloqueos simultáneos provocados por la reacción de células criminales a los operativos federales que llevaron al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes.

Esta ofensiva delictiva consistió en la quema de vehículos, interrupción de vías estratégicas, incendios de establecimientos y actos de intimidación que afectaron de manera directa la movilidad y el comercio de regiones clave, lo cual pone en riesgo a la población civil.

Diversos puntos en ciudades y
Diversos puntos en ciudades y carreteras han sufrido quema de vehículos. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

Diversos puntos del país en caos tras captura de El Mencho

En la región de Jalisco, la violencia alcanzó su punto más alto tras un operativo especial en Tapalpa liderado por fuerzas federales, el cual desencadenó enfrentamientos y bloqueos armados en varios municipios, incluida la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Según las autoridades locales, durante las primeras horas del domingo se llevó a cabo la instalación de la mesa de seguridad interinstitucional y la activación inmediata del código rojo, con el objetivo de restablecer el orden, vigilar las zonas en riesgo y prevenir nuevos actos violentos.

Uno de los últimos reportes oficiales detalla que en la carretera a Saltillo y Periférico Norte, en Zapopan, se registró la quema de una pipa y el bloqueo de las principales rutas de acceso, lo que provocó columnas de humo visibles desde diferentes puntos de la ciudad y una alteración profunda de la normalidad cotidiana.

El gobernador Pablo Lemus exhortó a la ciudadanía a no transitar por las áreas bajo conflicto y a mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales, mientras que los equipos de emergencia y bomberos avanzan en la liberación de rutas y prevención de incidentes mayores.

Las intervenciones federales se mantienen bajo secrecía, pero las autoridades han reiterado que el despliegue responde al combate directo contra el CJNG y otras organizaciones criminales que históricamente han usado bloqueos e incendios como herramienta de presión y respuesta ante las detenciones de sus líderes o golpes a su estructura operativa.

En varios puntos del país
En varios puntos del país civiles armados han impedido el libre paso a alas autoridades y a la ciudadanía Fotos: Facebook Conociendo México

Hasta el momento, no existen datos confirmados de personas detenidas o víctimas directas por los hechos derivados de los bloqueos, aunque sí se reporta una evaluación en proceso de los daños materiales sobre las vialidades y los vehículos involucrados.

