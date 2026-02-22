México

Christopher Landau celebra el abatimiento de ‘El Mencho’: “Gran avance para México y Estados Unidos”

El narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes fue uno de los criminales más buscados internacionalmente

Guardar
Christopher Landau, exembajador de Estados
Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos, celebró el abatimiento de 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.|(Foto: REUTERS / Luis Cortez)

Christopher Landau, exembajador estadounidense en México (2019-2021) celebró el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien era considerado uno de los líderes criminales más peligrosos del continente.

Desde su cuenta en ‘X’, Landau expresó que este hecho: “Este es un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”.

El mensaje del exdiplomático, quien encabezó la embajada estadounidense en Ciudad de México, llegó pocas horas después de que la defensa de Oseguera confirmara que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) falleció durante su traslado a la capital mexicana.

El deceso, según el anuncio de su defensa, se habría producido en el marco de un operativo de seguridad, aunque hasta el momento las autoridades mexicanas no han detallado el lugar ni las circunstancias exactas del hecho.

Christopher Landau, exembajador de Estados
Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos, celebró el abatimiento de 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.| (Crédito: X(@DeputySecState)

El exembajador también expresó preocupación por la ola de violencia desatada tras la noticia, escribiendo en una posdata: “Estoy viendo las escenas de violencia desde México con gran tristeza y preocupación. No es sorprendente que los malos estén respondiendo con terror. Pero nunca debemos perder el ánimo. ¡Ánimo México!”

La muerte de Oseguera Cervantes representa un golpe significativo para el crimen organizado en la región, pues el CJNG es considerado uno de los cárteles más poderosos y violentos de México, con operaciones en al menos 28 estados del país y presencia en varias naciones de América y Europa.

Por su parte, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos compartió un mensaje hacia los ciudadanos estadounidenses que habitan en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Nuevo León, a no moverse del lugar en el que están hasta “nuevo aviso”.

Además, debido a que elementos de seguridad se encuentran realizando operativos y resguardando a la ciudadanía de ataques por los miembros del crimen organizado en las distintas regiones, la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México recomendó a sus connacionales llevar a cabo las siguientes:

  • Evite las áreas cercanas a la actividad policial.
  • Mantener conciencia del entorno.
  • Busque refugio y minimice los movimientos innecesarios.
  • Monitoree los medios locales para obtener actualizaciones.
  • Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.
  • Evitar multitudes.
  • Mantener a familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que, tras labores de inteligencia militar y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República (FEMDO) y Fuerzas Especiales del Ejército, se efectuó una operación en Tapalpa, Jalisco. En el operativo participaron aeronaves de la Fuerza Aérea y elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, con el propósito de capturar a Rubén “N” (a) Mencho.

"Con estas acciones la Secretaría
"Con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad de México."

Durante la intervención, el personal militar fue atacado y respondió para proteger su seguridad. Cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” murieron en el lugar y tres más, heridos de gravedad, fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre los fallecidos se encuentra Rubén “N” (a) Mencho, aunque la confirmación de identidad quedó bajo responsabilidad de las autoridades periciales.

Temas Relacionados

El MenchoCJNGNarco en MéxicoPolítica Mexicanaseguridadmexico-noticias

Más Noticias

Aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar fueron dañadas tras la captura de “El Mencho”, líder del CJNG, en Jalisco

La situación fue informada por el Gabinete de Seguridad Nacional

Aproximadamente 20 sucursales del Banco

Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina

Christopher Landau, subsecretario de Estado norteamericano, felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas por el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien calificó como “uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados”

Washington afirmó que la muerte

Beca Rita Cetina para primaria 2026: el aviso importante antes de registrarse en marzo

La iniciativa impulsada desde 2025 por el gobierno de Claudia Sheinbaum desde 2025 ampliará su cobertura

Beca Rita Cetina para primaria

¿Sicarios en el Aeropuerto de Guadalajara? La versión de las autoridades l Videos

Varios usuarios grabaron la psicósis que vivieron al creer que estaban bajo amenaza de sicarios que realizaron actos de violencia en carreteras de Jalisco y otros estados

¿Sicarios en el Aeropuerto de

Suspenden actividades en el Puerto de Manzanillo hasta nuevo aviso tras muerte de El Mencho

Diversos ataques en calles y carreteras llevaron a las autoridades a cerrar de manera momentánea el paso de embarcaciones en la zona oriente del país

Suspenden actividades en el Puerto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grecia Quiroz llama a la

Grecia Quiroz llama a la población a seguir protocolos de seguridad tras caída de “El Mencho” y pide mantener la calma

Aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar fueron dañadas tras la captura de “El Mencho”, líder del CJNG, en Jalisco

¿Sicarios en el Aeropuerto de Guadalajara? La versión de las autoridades l Videos

Suspenden actividades en el Puerto de Manzanillo hasta nuevo aviso tras muerte de El Mencho

De prisionero en EEUU a ser el narco más poderoso: la historia del Mencho, líder del CJNG abatido

ENTRETENIMIENTO

Estos son los influencers que

Estos son los influencers que se burlaron de El Mencho y terminaron muertos: ‘El Pirata de Culiacán’, uno de ellos

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”: los corridos y polémicas del exlíder del CJNG que dejaron huella en la música

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

Javier Ceriani acusa a Ángela Aguilar de alentar campaña de odio y amenazas contra Cazzu y su hija

Cómo preparar bistec al albañil: receta mexicana fácil, casera y llena de sabor

DEPORTES

Quién es Auston Matthews, jugador

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cancelan partidos de la Liga MX en Jalisco tras abatimiento del ‘Mencho’, líder del CJNG : “La decisión más sensata”

Cancelan Clásico Nacional Femenil por abatimiento del Mencho

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

Larcamón pide a Aguirre considerar a los mexicanos sobre los naturalizados: “sería ilógico no tener a Charly Rodríguez”