Christopher Landau celebra el abatimiento de ‘El Mencho’: “Gran avance para México y Estados Unidos”

Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos, celebró el abatimiento de 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.|(Foto: REUTERS / Luis Cortez)

Christopher Landau, exembajador estadounidense en México (2019-2021) celebró el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien era considerado uno de los líderes criminales más peligrosos del continente.

Desde su cuenta en ‘X’, Landau expresó que este hecho: “Este es un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”.

El mensaje del exdiplomático, quien encabezó la embajada estadounidense en Ciudad de México, llegó pocas horas después de que la defensa de Oseguera confirmara que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) falleció durante su traslado a la capital mexicana.

El deceso, según el anuncio de su defensa, se habría producido en el marco de un operativo de seguridad, aunque hasta el momento las autoridades mexicanas no han detallado el lugar ni las circunstancias exactas del hecho.

Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos, celebró el abatimiento de 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.| (Crédito: X(@DeputySecState)

El exembajador también expresó preocupación por la ola de violencia desatada tras la noticia, escribiendo en una posdata: “Estoy viendo las escenas de violencia desde México con gran tristeza y preocupación. No es sorprendente que los malos estén respondiendo con terror. Pero nunca debemos perder el ánimo. ¡Ánimo México!”

La muerte de Oseguera Cervantes representa un golpe significativo para el crimen organizado en la región, pues el CJNG es considerado uno de los cárteles más poderosos y violentos de México, con operaciones en al menos 28 estados del país y presencia en varias naciones de América y Europa.

Por su parte, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos compartió un mensaje hacia los ciudadanos estadounidenses que habitan en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Nuevo León, a no moverse del lugar en el que están hasta “nuevo aviso”.

Además, debido a que elementos de seguridad se encuentran realizando operativos y resguardando a la ciudadanía de ataques por los miembros del crimen organizado en las distintas regiones, la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México recomendó a sus connacionales llevar a cabo las siguientes:

Evite las áreas cercanas a la actividad policial.

Mantener conciencia del entorno.

Busque refugio y minimice los movimientos innecesarios.

Monitoree los medios locales para obtener actualizaciones.

Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.

Evitar multitudes.

Mantener a familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que, tras labores de inteligencia militar y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República (FEMDO) y Fuerzas Especiales del Ejército, se efectuó una operación en Tapalpa, Jalisco. En el operativo participaron aeronaves de la Fuerza Aérea y elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, con el propósito de capturar a Rubén “N” (a) Mencho.

"Con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad de México."

Durante la intervención, el personal militar fue atacado y respondió para proteger su seguridad. Cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” murieron en el lugar y tres más, heridos de gravedad, fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre los fallecidos se encuentra Rubén “N” (a) Mencho, aunque la confirmación de identidad quedó bajo responsabilidad de las autoridades periciales.