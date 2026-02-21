La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 21 de febrero

La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de salir de casa, checa el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México da a conocer cada hora el estado del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Junto con el reporte, las autoridades capitalinas publican una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.

Con los resultados del estado del aire, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.

Este es el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire de este 21 de febrero para la capital del país y zona conurbada.

Calidad del aire en CDMX

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Mala", lo que significa un riesgo "Alto" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país.

Esto debe ser considerado por todas las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.

En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 5 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que "necesita protección" al estar al aire libre.

Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

Tlalpan (AJM): Aceptable

Benito Juárez (BJU): Aceptable

Azcapotzalco (CAM): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (CCA): Aceptable

Cuajimalpa (CUA): Sin datos o en mantenimiento

Gustavo A. Madero (GAM): Mala

Cuauhtémoc (HGM): Aceptable

Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento

Venustiano Carranza (MER): Aceptable

Miguel Hidalgo (MGH): Aceptable

Álvaro Obregón (PED): Aceptable

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Sin datos o en mantenimiento

Tláhuac (TAH): Aceptable

Coyoacán (UAX): Aceptable

Iztapalapa (UIZ): Aceptable

En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Aceptable

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable

Naucalpan (FAC): Aceptable

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Aceptable

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Mala

Ecatepec (SAG): Aceptable

Tlalnepantla (TLA): Aceptable

Tultitlán (TLI): Sin datos o en mantenimiento

Coacalco (VIF): Aceptable

Ecatepec (XAL): Aceptable

Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

La ciudad con mayor contaminación atmosférica

De Buena a Extremadamente Mala, hay cinco niveles de la calidad del aire (Europa Press)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.