Cómo proteger el hígado durante la temporada de calor

El aumento de temperaturas podría afectar a otros órganos más allá de la piel y el sistema cardiovascular. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Las altas temperaturas no solo afectan la piel y el sistema cardiovascular; también pueden representar un riesgo importante para el hígado, un órgano clave en la desintoxicación del cuerpo y en el metabolismo de nutrientes y medicamentos. Durante olas de calor, el organismo realiza un esfuerzo adicional para regular la temperatura interna, lo que puede alterar distintos procesos fisiológicos, incluidos los hepáticos.

El hígado cumple funciones esenciales como la producción de bilis, el almacenamiento de glucógeno y la metabolización de sustancias. Cuando el cuerpo se expone a calor extremo, aumenta la pérdida de líquidos y electrolitos a través del sudor. La deshidratación reduce el volumen sanguíneo circulante, lo que puede disminuir el flujo de sangre hacia órganos vitales, entre ellos el hígado. Esta reducción puede afectar su capacidad para procesar toxinas y medicamentos de manera eficiente.

Uno de los riesgos más importantes asociados al calor es el golpe de calor, una emergencia médica que ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40 grados Celsius. En estos casos, puede producirse inflamación sistémica y daño celular que impacte también al hígado. De hecho, en situaciones graves, se han documentado alteraciones en las enzimas hepáticas, lo que indica estrés o lesión hepática aguda.

Una correcta hidratación es fundamental para el bienestar del hígado. Foto: (Archivo)

Además, las personas con enfermedades hepáticas preexistentes —como hígado graso, hepatitis o cirrosis— pueden ser más vulnerables durante temporadas de calor intenso. El esfuerzo adicional que realiza el cuerpo para enfriarse puede descompensar su estado de salud. También el consumo de alcohol, frecuente en reuniones al aire libre, incrementa la carga de trabajo del hígado y, combinado con deshidratación, puede agravar el daño.

Otro factor a considerar es el uso de ciertos medicamentos. Algunos fármacos se metabolizan en el hígado y pueden alterar la capacidad del cuerpo para regular la temperatura o mantener un equilibrio adecuado de líquidos. En condiciones de calor extremo, esto puede elevar el riesgo de efectos adversos hepáticos, especialmente si no hay una hidratación adecuada.

Para prevenir riesgos, la hidratación constante es fundamental. Se recomienda beber agua incluso antes de sentir sed y aumentar la ingesta de líquidos durante exposiciones prolongadas al calor. Las bebidas con electrolitos pueden ser útiles en casos de sudoración excesiva, aunque se debe evitar el exceso de azúcares añadidos. El alcohol, por su efecto diurético y tóxico hepático, debe limitarse o evitarse durante olas de calor.

En temporada de calor es fundamental cuidar la salud hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es aconsejable evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad, generalmente entre las 11:00 y las 16:00 horas. Permanecer en lugares frescos y ventilados ayuda a reducir la carga térmica del cuerpo. Usar ropa ligera y de colores claros facilita la evaporación del sudor y contribuye a mantener una temperatura corporal estable.

Las personas con diagnóstico previo de enfermedad hepática deben seguir estrictamente las indicaciones médicas, no suspender ni modificar tratamientos sin supervisión profesional y acudir a revisión si presentan síntomas como fatiga extrema, náuseas persistentes, dolor en la parte superior derecha del abdomen, piel o ojos amarillentos, o confusión.

En caso de signos de golpe de calor —temperatura corporal elevada, piel caliente y seca, mareo, desorientación o pérdida de conciencia— se debe buscar atención médica inmediata. El enfriamiento rápido del cuerpo es prioritario para prevenir complicaciones graves, incluidas las hepáticas.

Ante el aumento de temperaturas en diversas regiones, adoptar medidas preventivas y reconocer señales de alerta puede marcar la diferencia para proteger la salud del hígado y del organismo en general.