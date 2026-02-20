México

“Seguiremos desmantelando a los cárteles”, destacó el embajador de EEUU tras detección de aeronave clandestina en Oaxaca

Aseguró que todas las personas consideradas como criminales “serán encontrados y rendirán cuentas”, ante la colaboración de Estados Unidos y México en materia de seguridad

Ronald Johnson destacó la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de Seguridad. (Crédito: Diego Alva/Infobae México)

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, utilizó su cuenta de X el 20 de febrero de 2026 para referirse a la detección de una aeronave que transportaba droga en el espacio aéreo mexicano,operativo que fue destacado por el secretario de seguridad Omar García Harfuch el pasado miércoles.

En su mensaje, el diplomático afirmó: “Sin importar la vía - aire, tierra, mar o incluso túneles - los criminales serán encontrados y rendirán cuentas”. Subrayó que una cooperación más sólida y el intercambio de inteligencia en tiempo real, bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, están generando mayores resultados.

Johnson aseguró que, de manera conjunta, ambos países continuarán desmantelando a los cárteles y a las redes narcoterroristas que amenazan a sus naciones.

Esta es la operación que realizaron autoridades mexicanas para detectar cargamento de droga

En una acción conjunta, autoridades mexicanas interceptaron una aeronave clandestina y decomisaron un importante cargamento de droga en el estado de Oaxaca. El operativo involucró a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, organismos que articularon esfuerzos para frenar el tráfico de cocaína hacia territorio nacional.

(X @OHarfuch)

La coordinación de estas dependencias federales permitió detectar, mediante sistemas de vigilancia aérea, un vuelo irregular que cruzaba el sureste de Tapachula, Chiapas. Las autoridades respondieron de inmediato y desplegaron aeronaves para localizar y seguir el trayecto de la nave sospechosa.

De acuerdo con los reportes oficiales, la aeronave aterrizó finalmente en la localidad de Huamúchil, dentro del municipio de San Dionisio del Mar. En este punto, las fuerzas federales realizaron el aseguramiento tanto de la avioneta como de dos camionetas que se encontraban en la zona.

Durante la inspección, los agentes encontraron 534 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo, lo que representa un golpe significativo contra las estructuras de tráfico de estupefacientes en el sur del país. Según la información proporcionada, los vehículos y la aeronave quedaron bajo custodia del Ministerio Público, quien será responsable de integrar la carpeta de investigación y continuar la indagatoria.

México mantiene monitoreo del espacio aéreo

La localización de la avioneta fue posible gracias al monitoreo constante del espacio aéreo nacional, una estrategia que las autoridades consideran fundamental para prevenir el uso de rutas no autorizadas por parte de grupos criminales. Las acciones de seguimiento y verificación no solo permitieron interceptar el cargamento, sino también asegurar los medios utilizados para el transporte de la droga.

(X @OHarfuch)

Las instituciones federales que conforman el Gabinete de Seguridad reiteraron su determinación de mantener la vigilancia sobre el espacio aéreo y fortalecer los mecanismos que impidan el traslado de sustancias ilícitas. El aseguramiento realizado en Oaxaca se suma a los esfuerzos permanentes para combatir el tráfico de drogas y reforzar la seguridad en el territorio mexicano.

