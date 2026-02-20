Harfuch asegura que nuevos líderes delictivos no son tan poderosos los que están detenidos: “no tienen la misma fuerza”

Harfuch dijo que el que se informe de detenciones o reducción de delitos, no quiere decir que el trabajo está terminado. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/REPETICIÓN DE CALIDAD

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se llevó a cabo desde Irapuato, Guanajuato, que cuando la dependencia que encabeza da cifras de bajas de homicidios o mencionan detenciones importantes por parte del Gabinete de Seguridad y autoridades estatales, no quiere decir que el trabajo esté terminado o ya no ocurran delitos en México.

Contrario a esto, señaló, es un trabajo constante y permanente del Gabinete de Seguridad que a diario se evalúa, a cargo de la presidenta de México.

“Si bien surgen nuevos, yo le aseguro que no tienen la misma fuerza de los otros que se detuvieron, los detenidos de los principales líderes, que han sido detenidos y que están presos, los que surgen, si bien hay una atomización de los grupos, estos que surgen no tienen la misma fuerza ni el mismo poder corruptor, tan es así, que por eso hay una disminución en los homicidios con la detención de estos sujetos, desde el Marro, desde el Alfa 1, todos ellos, si bien surgen otros líderes, no tienen la misma fuerza que los otros”, declaró frente a medios de comunicación.

Expuso que su trabajo y compromiso es continuar deteniéndolos y trabajando con el Gabinete de Seguridad para que estas conductas cada vez sean menos.

“Es un trabajo constante, no es un trabajo terminado”, dijo el titular de la SSPC.

Sheinbaum llama a denunciar extorsión de manera anónima

La presidenta Sheinbaum hizo un llamado a denunciar la extorsión. (Presidencia)

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que recientemente, prácticamente todas las entidades de México han cambiado sus leyes, entre ellas, las relacionadas con el delito de extorsión.

“Qué es lo que pasaba con el delito de extorsión, dependía de que alguien denunciara, y como ustedes saben, una persona no denuncia extorsión por temor de las consecuencias, ahora, con una denuncia anónima, la autoridad tiene la obligación de inicar una investigación de oficio, esto cambia por completo la dinámica de el delito, por eso es el 089, que se trabaja conjuntamente con las entidades de la república, se denuncia una extorsión y tiene la obligación, el área de investigación de las secretarías estatales, junto con la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República y las Fiscalías estatales, de iniciar una carpeta de investigación”.

Declaró que, muchas veces, el delito de extorsión es telefónico, y lo que se hace en estos casos es cancelar, de manera inmediata, el número telefónico que se denuncia.

“La orientación que hacemos, es que no se conteste un número de teléfono que no está identificado en los contactos del teléfono celular, y que además, si se recibe una extorsión telefónica, de inmediato se reporte al 089, aunque sea de manera anónima, para que se reconozca este número de teléfono y se pueda dar de bajas en las telefónicas, en las distintas empresas de teléfono”.

Dijo que si hay una extorsión de manera presencial, también debe denunciarse al 089 de manera anónima, y con esto inicia el proceso de investigación para poder llegar a las detenciones.

“Lleva su tiempo, pero estamos seguros que esta estrategia nos va a dar resultados, y uno de los objetivos de este año, del 2026, es atender particularmente el delito de extorsión”, dijo la mandataria.

Recalcó que pasar de 12 a 4.5 homicidios dolosos es un resultado muy importante. “El objetivo es detener a los generadores de violencia, el objetivo en México es disminuir la violencia, por eso es una estrategia de construcción de paz con justicia”, aseguró.