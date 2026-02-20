México

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Mazatlán este 20 de febrero

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este viernes?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Mazatlán.

La probabilidad de precipitaciones para este viernes en Mazatlán es de 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 0% en el transcurso del día y del 3% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 26 grados y un mínimo de 14 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera alcanzarán un nivel de hasta 6.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 43 kilómetros por hora en el día y los 33 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Mazatlán (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Mazatlán

Mazatlán, ubicado en Sinaloa, es un municipio que goza de un tipo de clima tropical semi húmedo seco-lluvioso, que además está marcado por una temporada de sequía.

La temperatura promedio anual para esta región es de 26 grados, aunque es usual que en el verano la humedad provoque sensación de bochorno. El clima es cálido de diciembre a febrero y hay precipitaciones entre los meses de julio a octubre, aunque en ese lapso puede que los termómetros alcancen los 35 grados.

De vez en cuando, entre los meses de junio a noviembre, Mazatlán podría verse afectada por la temporada de tormentas y huracanes, aunque éstos afectan más al oeste del lado de la península de California. Sólo tres veces la ciudad ha sido golpeada por estos fenómenos: en 1943; en 1957 y en 1975.

Esta ciudad sinaloense posee una
Esta ciudad sinaloense posee una temperatura anual promedio de 26 grados. (Cuartoscuro)

Qué debo hacer para asegurar mi patrimonio debido a los fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MazatlánClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

Estos productos se consumen en diferentes presentaciones y horarios, ya sea en el desayuno, como ingrediente principal de guisos, en tacos, tortas o como botanas

Cuáles son los efectos de

Mexicanos ganadores en los Premios Lo Nuestro 2026: Carín León, Grupo Firme, Yuridia y más

En la edición celebrada en Miami, intérpretes y grupos nacionales se consagraron en diversas categorías, confirmando la preeminencia del país en la escena latina

Mexicanos ganadores en los Premios

Gomita asegura que su cuerpo está “cansado de las cirugías” tras hospitalización de emergencia

La creadora de contenido abrió el corazón sobre las secuelas físicas y emocionales de su última operación

Gomita asegura que su cuerpo

Pedro Sola revela fuerte enojo que tuvo con Daniel Bisogno y afirma que Pati Chapoy presentía su muerte

El conductor rememora episodios inéditos y las emociones presentes en el primer aniversario de su compañero de pantalla

Pedro Sola revela fuerte enojo

Lupita Jones no puede con los protocolos de La Casa de los Famosos México y estuvo a punto de renunciar

En pleno aislamiento previo al reality, la ex Miss Universo puso en jaque la producción tras un episodio de ansiedad

Lupita Jones no puede con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas con

Detienen a dos personas con 10 millones de pesos en metanfetamina en Guanajuato

Con llamadas y cobros excesivos: así opera la red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG sancionada por EEUU

Confirman que son elementos de la Defensa los que golpearon a un joven en Michoacán, serán sancionados

Aumentó la cifra de muertos tras el ataque armado en un parque de San Francisco del Rincón, Guanajuato

FGR comenzó investigación tras la localización de un presunto narcolaboratorio en Ixtlán del Río, Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Gomita asegura que su cuerpo

Gomita asegura que su cuerpo está “cansado de las cirugías” tras hospitalización de emergencia

Pedro Sola revela fuerte enojo que tuvo con Daniel Bisogno y afirma que Pati Chapoy presentía su muerte

Lupita Jones no puede con los protocolos de La Casa de los Famosos México y estuvo a punto de renunciar

‘Sixpence None the Richer’ anuncia concierto en la CDMX

Mario Bezares se salvó por minutos de una redada ICE en EEUU: “No salgas”

DEPORTES

Australia en el Mundial 2026:

Australia en el Mundial 2026: fechas y horarios

Jackie Nava, ex campeona mundial, asegura que peleas del Supernova Genesis no son boxeo: “Hay público para todo”

André Jardine descarta a Kevin Álvarez en la convocatoria del América y anuncia quién sería su reemplazo

La NFL también podría llegar a Guadalajara y Monterrey

Fallece importante figura del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano