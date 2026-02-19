Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de febrero: considera afectación vehicular en zona centro por evento

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Este jueves, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con terminación de placas 1 y 2 , engomado verde, con holograma de verificación 1 y 2 .

Cierre parcial en la autopista México-Puebla , km 25, dirección CDMX, por atención de accidente; ya hay equipo para el retiro de tractocamión siniestrado.

Considera afectación vehicular en zona centro, por evento hasta el 22 de febrero en inmediaciones del Zócalo Capitalino . Usa vías alternas.

Últimas noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2025: que beneficiarias pueden registrarse hoy jueves 19 de febrero El período de inscripciones se habilitó desde el pasado lunes 16 de febrero

¿Quieres saber quiénes ganaron en Chispazo Clásico y de las Tres? Aquí están los números afortunados del 18 de febrero del 2026 Enseguida los resultados de ambos sorteos, dados a conocer por la Lotería Nacional; descubra si es uno de los nuevos millonarios

Cofepris alerta por venta ilegal de “tirzepatida” en México Se detectó la venta en redes sociales de productos que no tienen registro sanitario

Naranjas cubiertas con chamoy: un antojo picosito rico en vitamina C Aprovecha que esta fruta está en temporada y disfruta de un postre a la mexicana