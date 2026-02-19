México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de febrero: considera afectación vehicular en zona centro por evento

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

13:45 hsHoy

Considera afectación vehicular en zona centro, por evento hasta el 22 de febrero en inmediaciones del Zócalo Capitalino. Usa vías alternas.

Cierre vial evento Zócalo CDMX
Cierre vial evento Zócalo CDMX vias alternas (@OVIALCDMX/X)
13:11 hsHoy

Cierre parcial en la autopista México-Puebla, km 25, dirección CDMX, por atención de accidente; ya hay equipo para el retiro de tractocamión siniestrado.

12:54 hsHoy

Este jueves, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde, con holograma de verificación 1 y 2.

12:38 hsHoy

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Manifestación CDMX (@OVIALCDMX/X)
Manifestación CDMX (@OVIALCDMX/X)

