Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de febrero: considera afectación vehicular en zona centro por evento

Considera afectación vehicular en zona centro, por evento hasta el 22 de febrero en inmediaciones del Zócalo Capitalino. Usa vías alternas.
Cierre parcial en la autopista México-Puebla, km 25, dirección CDMX, por atención de accidente; ya hay equipo para el retiro de tractocamión siniestrado.
Este jueves, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde, con holograma de verificación 1 y 2.
Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.