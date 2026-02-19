México

‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy jueves 19 de febrero | En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Guardar

En pocas líneas:

13:48 hsHoy

Concluyen estudios de ingeniería básica en las rutas ferroviarias del Norte

El general Ricardo Vallejo Suárez comunicó que han concluido los estudios de ingeniería básica correspondientes a la primera etapa del proyecto ferroviario que conecta Ciudad de México (CDMX) con Querétaro, Irapuato y Saltillo. Según Vallejo Suárez, estos tramos ya se encuentran en proceso de construcción.

En relación a la región sureste del país, Vallejo Suárez señaló que se está desarrollando la infraestructura ferroviaria destinada al transporte de carga del Tren Maya.

13:39 hsHoy

Avances en el tren AIFA-Pachuca

Andrés Layous informa que han iniciado trabajos de diseño y fabricación de los trenes que operarán en la red de trenes de pasajeros; la construcción de 47 locomotoras está a cargo de la empresa Aistom México.

También compartió los avances del Tren Ciudad de México, en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo, donde ya se inició el despalme.

13:35 hsHoy

Inicia conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saluda a la ciudadanía. El día de hoy, hablará sobre trenes y para ello la acompañan:

  • Jesús Esteva,secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
  • Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
  • Andrés Layous, director
  • Griselda Martínez, subsecretaria de ordenamiento agrario, inventarios de la propiedad
  • Néstor Núñez
  • Ricardo Vallejo Suárez
12:39 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este jueves desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraLa Mañanera del PuebloPalacio NacionalPolítica Mexicanamexico-noticias

Últimas noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2025: que beneficiarias pueden registrarse hoy jueves 19 de febrero

El período de inscripciones se habilitó desde el pasado lunes 16 de febrero

Pensión Mujeres Bienestar 2025: que

¿Quieres saber quiénes ganaron en Chispazo Clásico y de las Tres? Aquí están los números afortunados del 18 de febrero del 2026

Enseguida los resultados de ambos sorteos, dados a conocer por la Lotería Nacional; descubra si es uno de los nuevos millonarios

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Cofepris alerta por venta ilegal de “tirzepatida” en México

Se detectó la venta en redes sociales de productos que no tienen registro sanitario

Cofepris alerta por venta ilegal

Naranjas cubiertas con chamoy: un antojo picosito rico en vitamina C

Aprovecha que esta fruta está en temporada y disfruta de un postre a la mexicana

Naranjas cubiertas con chamoy: un

Por qué ‘me inflamo de la nada’: alimentos que te podrían estar generando colitis, gastritis o hipolactasia sin saberlo

La sensación de inflamación en el abdomen puede aparecer de manera repentina y sin una causa aparente

Por qué ‘me inflamo de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Steve Jobs antes de Apple:

Steve Jobs antes de Apple: cómo vivía con apenas 5 centavos y por qué dejó la universidad

“Hay una mujer tirada en el suelo, soy yo”: la fuga de gas que casi mata a una escritora: ¿quién es responsable?

Tensión y cortes en Puente Pueyrredón, Autopista Buenos Aires-La Plata y Acceso Oeste

Reportaron un sismo en Mar del Plata de 4.9 en la escala de Richter

La estrategia del Gobierno para avanzar con la reforma laboral en Diputados: el excel con los votos y el capítulo más sensible

INFOBAE AMÉRICA

Drones y armas 3D: cómo

Drones y armas 3D: cómo la tecnología está transformando a los grupos criminales brasileños

Diputada propone bajar edad punible en Honduras: adolescentes podrían ser juzgados desde los 16 años

El impresionante mural de Maria Callas en Kalamata se corona como el mejor del mundo en 2025

Carolina del Norte anuncia fondos históricos para la prevención de inundaciones

Impulsan en Uruguay una reforma para reducir a la mitad el monto de las multas por exceso de velocidad

DEPORTES

Segundo día de los últimos

Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine en la sesión de la tarde

El extraño caso del entrenador que se cambia de ropa en medio de una competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Revolución en la Fórmula 1 por la innovación nunca vista que estrenó Ferrari: un alerón que gira 180 grados

Adam Bareiro se convertirá en nuevo refuerzo de Boca Juniors: los detalles del pase

La incómoda pregunta de George Russell a Lewis Hamilton en medio de su romance con Kim Kardashian