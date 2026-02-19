‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy jueves 19 de febrero | En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este jueves desde Palacio Nacional . Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México .

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saluda a la ciudadanía. El día de hoy, hablará sobre trenes y para ello la acompañan:

También compartió los avances del Tren Ciudad de México, en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo, donde ya se inició el despalme.

Andrés Layous informa que han iniciado trabajos de diseño y fabricación de los trenes que operarán en la red de trenes de pasajeros; la construcción de 47 locomotoras está a cargo de la empresa Aistom México.

En relación a la región sureste del país, Vallejo Suárez señaló que se está desarrollando la infraestructura ferroviaria destinada al transporte de carga del Tren Maya .

El general Ricardo Vallejo Suárez comunicó que han concluido los estudios de ingeniería básica correspondientes a la primera etapa del proyecto ferroviario que conecta Ciudad de México (CDMX) con Querétaro , Irapuato y Saltillo . Según Vallejo Suárez, estos tramos ya se encuentran en proceso de construcción.

Concluyen estudios de ingeniería básica en las rutas ferroviarias del Norte

