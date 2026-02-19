‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy jueves 19 de febrero | En vivo

El general Ricardo Vallejo Suárez comunicó que han concluido los estudios de ingeniería básica correspondientes a la primera etapa del proyecto ferroviario que conecta Ciudad de México (CDMX) con Querétaro, Irapuato y Saltillo. Según Vallejo Suárez, estos tramos ya se encuentran en proceso de construcción.
En relación a la región sureste del país, Vallejo Suárez señaló que se está desarrollando la infraestructura ferroviaria destinada al transporte de carga del Tren Maya.
Andrés Layous informa que han iniciado trabajos de diseño y fabricación de los trenes que operarán en la red de trenes de pasajeros; la construcción de 47 locomotoras está a cargo de la empresa Aistom México.
También compartió los avances del Tren Ciudad de México, en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo, donde ya se inició el despalme.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saluda a la ciudadanía. El día de hoy, hablará sobre trenes y para ello la acompañan:
