México

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores de hoy 18 de febrero

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Guardar
Todos los días la Lotería
Todos los días la Lotería Nacional realiza cinco sorteos de Tris (Infobae/Jovani Pérez)

Pronósticos para la Asistencia Pública ha hablado: los resultados de los sorteos de Tris han sido publicados. Estos son los números de la fortuna de este miércoles 18 de febrero.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ganadores del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35593

Resultado: 38134

Tris De las Tres

Sorteo: 35594

Resultado: 25111

Tris Extra

Sorteo: 35595

Resultado: 91915

Tris De las Siete

Sorteo: 35596

Resultado: 59384

Tris Clásico

Sorteo: 35597

Resultado: 42076

De lunes a domingo, cinco veces al día, se publican los resultados del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Los ganadoresde los sorteos de
Los ganadoresde los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoTris resultados hoy México

Más Noticias

Senadoras mexicanas se reúnen con Reem Alsalem, relatora especial de la ONU

Las legisladoras dialogaron con la especialista para analizar reformas, desafíos legislativos y recomendaciones internacionales

Senadoras mexicanas se reúnen con

Rayados de Monterrey pierde a Anthony Martial , ¿qué le sucedió al jugador?

Anthony Martial estará fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas lo que complica el panorama de Rayados de Monterrey

Rayados de Monterrey pierde a

Maquillaje efecto “cara lavada”: claves para lograr un look natural y luminoso

El maquillaje ultra natural conquista tanto a estrellas del cine como a modelos en eventos de alfombra roja, donde rostros frescos y luminosos se imponen como el nuevo estándar de elegancia y sofisticación

Maquillaje efecto “cara lavada”: claves

SCJN delimita derecho a asistencia consular: sólo aplica a personas detenidas o procesadas, no a testigos

La Corte precisa que la garantía busca salvaguardar la defensa adecuada de personas extranjeras sujetas a proceso penal

SCJN delimita derecho a asistencia

Programa Bienestar y Plenitud 2026: ¿qué beneficiarios recibirán el último pago de febrero?

Los beneficiarios inscritos podrán acudir a retirar el apoyo de 3 mil pesos el día asignado o en los días sucesivos

Programa Bienestar y Plenitud 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a dos hombres por

Sentencian a dos hombres por transportar más de 30 migrantes extranjeros en una camioneta en Oaxaca

Cae “El Mapache” en Mazatlán, operador del Cártel de Sinaloa que se escapó en el Culiacanazo

EEUU destaca decomiso de más de 4 mil armas de fuego que serían enviadas a México y utilizadas por cárteles

Detienen a un hombre con uniformes apócrifos de la Policía en Edomex

Marina inhabilita narcolaboratorio en Baja California: localizaron fosas donde depositaban sustancias químicas

ENTRETENIMIENTO

Graco Sendel reaparece con nuevo

Graco Sendel reaparece con nuevo personaje en “El Renacer de la Luna” tras éxito en “Doménica Montero”

Poncho de Nigris enfurece contra los ‘therians’ y pide que dejen en paz a la sociedad: “Gente trastornada”

Carin León reacciona a las críticas ante una supuesta colaboración con Ángela Aguilar: “No tengo tiempo”

Hijo de Paquita La del Barrio pone a la venta ‘Casa Paquita’, emblemático bar de la artista en la Guerrero

¿Seguirá cobrando? Este es el sueldo de Sergio Mayer, diputado que pidió licencia para entrar a La Casa de los Famosos

DEPORTES

Rayados de Monterrey pierde a

Rayados de Monterrey pierde a Anthony Martial , ¿qué le sucedió al jugador?

Christian Martinoli regresa a narrar tras problemas de salud

El Estadio Universitario sería sede de entrenamiento para el Mundial 2026

Nico Ibáñez confiesa la razón por la que festejó su gol con Cruz Azul ante Tigres

Este es el jugador que Javier Aguirre ya descartó para el Mundial 2026 por una lesión