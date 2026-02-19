México

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este 19 de febrero

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Guardar
Consulta cuáles son las estaciones
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Estado del servicio de todas las líneas del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Congestionamiento vial

Estación afectada: Calle 6 - Pantitlán

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios de operación del Metrobús

Línea 7 del Metrobús circulando
Línea 7 del Metrobús circulando sobre Avenida Reforma. (Twitter/@LaSEMOVI)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

Más Noticias

Adiós a la abuelita del video viral “apaga la vela”: TikTok llora su partida

Su reacción genuina al no escuchar “apaga la vela” se volvió símbolo de amor y paciencia

Adiós a la abuelita del

Wendy Guevara expone comentarios sobre la orientación de Marie Claire Harp y desata polémica en redes

Un intercambio público entre ambas figuras generó controversia luego de transmisiones en vivo y declaraciones que encendieron el debate digital

Wendy Guevara expone comentarios sobre

México se consolida como principal exportador a Estados Unidos, destaca Marcelo Ebrard

Datos del comercio acumulado en el año colocan a México en el primer lugar como socio comercial de Estados Unidos, por encima de Canadá y China

México se consolida como principal

¿Para qué sirve el té de manzanilla con miel? Beneficios, usos y propiedades

Esta infusión tradicional combina dos ingredientes conocidos por sus cualidades calmantes y digestivas, y suele emplearse como apoyo en malestares leves

¿Para qué sirve el té

Tigres vs Pachuca: dónde y cuándo ver en vivo la jornada 7 del Clausura 2026

Tigres busca recuperarse tras su derrota ante Cruz Azul, mientras que Pachuca llega motivado luego de vencer al Atlas

Tigres vs Pachuca: dónde y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a extorsionadores en CDMX

Detienen a extorsionadores en CDMX y en Sinaloa

Marina intercepta semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en Manzanillo, detienen a tres personas

Sheinbaum asegura que se investigará si niña poblana consumió fentanilo en tamales y cómo fue que llegó a la menor

Desaparecidos en México: por qué motivo los cárteles secuestrarían a mujeres, según exagente de la DEA

Exagente de la DEA señala a uno de los estados con mayor número de desapariciones por el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara expone comentarios sobre

Wendy Guevara expone comentarios sobre la orientación de Marie Claire Harp y desata polémica en redes

Carlos Rivera reveló el impacto de la muerte de su padre y cómo transformó el duelo en canciones

Pati Chapoy recuerda a Daniel Bisogno a un año de su muerte y Atala Sarmiento se hace ‘presente’: “Tenía miedo de morir”

Ticketmaster acepta reglas de Profeco tras polémica por boletos de BTS: así serán los nuevos procesos

Episodio 6 de El caballero de los Siete Reinos: fecha de estreno del final de temporada y su conexión con la Rebelión Fuegoscuro

DEPORTES

UFC Fight Night: Sean Strickland

UFC Fight Night: Sean Strickland posa como agente de ICE y desata furia del mexicano Anthony “Fluffy” Hernández

Necaxa vs Toluca: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 7 de la Liga Mx

Tigres vs Pachuca: dónde y cuándo ver en vivo la jornada 7 del Clausura 2026

Sergio Ramos expone al ‘Tato’ Noriega y niega haber salido de Rayados por proyecto musical: “Que se dedique al club”

Quiénes pueden ser los posibles rivales de San Francisco para el juego en México