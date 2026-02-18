México

Sheinbaum presumió aumento en la recaudación de impuestos; aseguró que si hubiera corrupción no se lograría

La mandataria señaló que los impuestos no han aumentado y que este es un logro en el combate a la corrupción

Guardar
Claudia Sheinbaum durante la mañanera
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 18 de febrero. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró un aumento en la recaudación de impuestos durante su administración y destacó que esto ha sido posible gracias al combate a la corrupción.

Durante la ‘Mañanera del Pueblo’, la presidenta mostró en una gráfica que los ingresos de tesorería del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el años 2025 fueron de 6,045,795, millones de pesos, una cifra que ha ido en aumento desde 2019, cuando se recaudaron 4 millones.

“Si hubiera corrupción no tendríamos estos ingresos”, remarcó la presidenta al mostrar el crecimiento sostenido de recursos desde el inicio de la actual administración.

La mandataria celebró la recaudación
La mandataria celebró la recaudación de impuestos; señaló que no han aumentado y que este es un logro en el combate a la corrupción (Mañanera del Pueblo)

Resaltó que este incremento se debe en gran medida a la prohibición constitucional de esquemas como el régimen de consolidación y la condonación de impuestos.

Asimismo, destacó que no ha habido un aumento en los impuestos, y que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) se ha mantenido estable, lo que respalda su política fiscal heredada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando llegó el presidente López Obrador en la frontera bajó a la mitad el ISR y el Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, recordó.

Se ha logrado incrementar los
Se ha logrado incrementar los ingresos de tesorería del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

El aumento en la recaudación, de acuerdo a Sheinbaum, está vinculado a la eficiencia operativa y a la fiscalización reforzada, así como a la eliminación de los instrumentos fiscales que antes posibilitaban condonaciones y prácticas evasivas.

Estos ajustes normativos generaron un incremento en los recursos disponibles para el presupuesto federal, sostuvo la presidenta.

Al respecto, destacó que el presupuesto destinado a los programas del bienestar, que este año asciende a un billón de pesos, transferidos directamente a la población mediante el Banco del Bienestar.

Con ello, afirmó, el ejercicio del presupuesto se realiza con transparencia, permitiendo identificar el destino de cada peso asignado.

El aumento en la recaudación
El aumento en la recaudación de impuestos permite el fortalecimiento de los programas del bienestar

La presidenta vinculó el avance en la recaudación y la distribución del gasto público a la eliminación de prácticas corruptas y a una administración más eficiente de los recursos.

Indicó que los mecanismos actuales, al prohibir condonaciones y fortalecer la fiscalización, posibilitan una recaudación superior sin necesidad de aumentar impuestos generales a la ciudadanía.

Finalmente, destacó que “no ha habido un aumento en los impuestos” y que el incremento de los recursos se explica por la transformación administrativa y el combate a la corrupción.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumImpuestosSATivamañanera del pueblomexico-noticas

Más Noticias

Simulacro en CDMX y Edomex 2026: cambió el mensaje de “alerta presidencial”

La alerta siguió activa sin el mensaje, en atención a la solicitud previa de Claudia Sheinbaum

Simulacro en CDMX y Edomex

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita destacan en el cine mexicano con su nueva película

La secuela protagonizada por el creador digital y la reconocida actriz se encuentra en el top 3 del ranking nacional con cifras destacadas

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita

Té con efecto ‘quema grasa’: las opciones para desinflamar el vientre abultado y perder peso por la mañana

Tres infusiones naturales destacan entre las estrategias recomendadas para quienes buscan obtener estos beneficios

Té con efecto ‘quema grasa’:

Alerta sísmica por simulacro en CDMX 2026 desata ola de divertidos memes en redes

El primer ejercicio del año sorprendió a algunos capitalinos que no estaban informados y provocó reacciones virales en redes sociales

Alerta sísmica por simulacro en

IMSS limita duración de guardias médicas para cuidar la salud mental, UNAM celebra medida: así será el horario laboral y de descanso

El Instituto indicó que la medida aplicará para médicos internos de pregrado y residentes

IMSS limita duración de guardias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades interceptan avioneta con más

Autoridades interceptan avioneta con más de media tonelada de cocaína en Oaxaca, informa Harfuch

Tiroteo en el centro de Taxco: operativo policial reaviva el miedo y la extorsión en Guerrero

De oro a barita, los siete principales metales y minerales que atraen al crimen organizado

Revelan audio del día que contralmirante asesinado acusó huachicol fiscal ante extitular de la Marina

Identifican a implicado en asesinato de Ricardo Mizael, joven atacado al salir por comida para sus gatos en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita destacan en el cine mexicano con su nueva película

Juanpa Zurita respalda a Carlos Rivera tras polémica por su matrimonio

Tachan de ‘pedófilo’ al ‘Doctor Chapatín’ de Roberto Gómez Bolaños por polémico sketch: “Prefiero dos de 14 años”

Observación de mariposas en Xochimilco: guía para el paseo ecológico gratis

¿Shakira dará concierto en el Zócalo de la Ciudad de México? Esto es lo que se sabe

DEPORTES

Gina Holguín regresa al periodismo

Gina Holguín regresa al periodismo deportivo y confirma que fue vetada de la televisión mexicana

Liga Mexicana de Sóftbol entrega premios a lo mejor de la temporada 2025

¿Quinto partido? Estas son las exigencias de la FMF para la Selección Mexicana en el Mundial 2026

¿Cambia de casa? José Ramón Fernández presenta su nuevo programa: ‘Ruta Mundialista’

Televisora mexicana se suma a las transmisiones del Clásico Mundial de Béisbol