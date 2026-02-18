Sheinbaum presumió aumento en la recaudación de impuestos; aseguró que si hubiera corrupción no se lograría

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 18 de febrero. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró un aumento en la recaudación de impuestos durante su administración y destacó que esto ha sido posible gracias al combate a la corrupción.

Durante la ‘Mañanera del Pueblo’, la presidenta mostró en una gráfica que los ingresos de tesorería del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el años 2025 fueron de 6,045,795, millones de pesos, una cifra que ha ido en aumento desde 2019, cuando se recaudaron 4 millones.

“Si hubiera corrupción no tendríamos estos ingresos”, remarcó la presidenta al mostrar el crecimiento sostenido de recursos desde el inicio de la actual administración.

La mandataria celebró la recaudación de impuestos; señaló que no han aumentado y que este es un logro en el combate a la corrupción (Mañanera del Pueblo)

Resaltó que este incremento se debe en gran medida a la prohibición constitucional de esquemas como el régimen de consolidación y la condonación de impuestos.

Asimismo, destacó que no ha habido un aumento en los impuestos, y que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) se ha mantenido estable, lo que respalda su política fiscal heredada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando llegó el presidente López Obrador en la frontera bajó a la mitad el ISR y el Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, recordó.

Se ha logrado incrementar los ingresos de tesorería del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

El aumento en la recaudación, de acuerdo a Sheinbaum, está vinculado a la eficiencia operativa y a la fiscalización reforzada, así como a la eliminación de los instrumentos fiscales que antes posibilitaban condonaciones y prácticas evasivas.

Estos ajustes normativos generaron un incremento en los recursos disponibles para el presupuesto federal, sostuvo la presidenta.

Al respecto, destacó que el presupuesto destinado a los programas del bienestar, que este año asciende a un billón de pesos, transferidos directamente a la población mediante el Banco del Bienestar.

Con ello, afirmó, el ejercicio del presupuesto se realiza con transparencia, permitiendo identificar el destino de cada peso asignado.

El aumento en la recaudación de impuestos permite el fortalecimiento de los programas del bienestar

La presidenta vinculó el avance en la recaudación y la distribución del gasto público a la eliminación de prácticas corruptas y a una administración más eficiente de los recursos.

Indicó que los mecanismos actuales, al prohibir condonaciones y fortalecer la fiscalización, posibilitan una recaudación superior sin necesidad de aumentar impuestos generales a la ciudadanía.

Finalmente, destacó que “no ha habido un aumento en los impuestos” y que el incremento de los recursos se explica por la transformación administrativa y el combate a la corrupción.