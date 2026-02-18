México

¿Quieres saber quiénes ganaron en Chispazo? Aquí están los números afortunados

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Una nueva entrega de los sorteos de Chispazo ha dejado a la expectativa a jugadores y aficionados, quienes anhelan llevarse una jugosa recompensa. Los números de este emocionante juego ya han sido revelados por la Lotería Nacional ¡Acompáñanos a descubrir quiénes son los afortunados ganadores de este martes 17 de febrero!

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recoger tu premio. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Resultado ganador:

03, 07, 16, 17 y 18

Chispazo Clásico

Número ganador:

07, 09, 12, 15 y 18

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo convertirte en ganador de Chispazo?

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo (Lotería Nacional)

Para participar en Chispazo tienes que adquirir el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema escogerá para ti los números de forma aleatoria.

Una urna sacará las esferas al azar con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoChispazo Pronósticos México

Más Noticias

Identifican a implicado en asesinato de Ricardo Mizael, joven atacado al salir por comida para sus gatos en Culiacán

Familiares, amigos y la comunidad educativa han rendido homenaje a Ricardo Mizael y convocaron a una marcha el 22 de febrero para exigir justicia

Identifican a implicado en asesinato

Cuál es el salmo que debes rezar el miércoles de ceniza

Una tradición que invita a renovar el corazón y buscar reconciliación contigo mismo y con quienes te rodean

Cuál es el salmo que

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 18 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

Así fue la sorpresiva llegada de Sergio Mayer a La Casa de los Famosos: detalles y reacciones

El actor y diputado diputado solicitó una licencia por tiempo indefinido a su cargo en la Cámara de Diputados para integrarse al reality show

Así fue la sorpresiva llegada

¿Tiene algún efecto el calor sobre el reciente brote de sarampión en México? Esto se sabe

Autoridades sanitarias han reforzado la vacunación en estados prioritarios con la intención de prevenir una mayor propagación del virus

¿Tiene algún efecto el calor
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identifican a implicado en asesinato

Identifican a implicado en asesinato de Ricardo Mizael, joven atacado al salir por comida para sus gatos en Culiacán

Comparece “El Flaco” en EEUU, miembro del Cártel de Sinaloa que servía de enlace para El Mayo Zambada

Así operaba la red de trata de personas desmantelada por Guatemala: los trasladaba por México hacia EEUU

FGR aseguró más de 200 litros de hidrocarburos tras desmantelar un punto de venta de drogas y huachicol en Oaxaca

Vinculan a proceso a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por peculado

ENTRETENIMIENTO

Así fue la sorpresiva llegada

Así fue la sorpresiva llegada de Sergio Mayer a La Casa de los Famosos: detalles y reacciones

Qué pasó con Ángela Aguilar y Christian Nodal: cronología y versiones de la balacera en Zacatecas

Yuridia presenta un adelanto exclusivo de su nueva canción y genera expectativa entre sus fans

Karely Ruiz Vs. Niurka Marcos: así fue la fuerte pelea entre la vedette y la modelo regia

El viaje de Chihiro: anuncian reestreno en cines de México por su 25 aniversario

DEPORTES

El mexicano Tirso Ornelas queda

El mexicano Tirso Ornelas queda fuera del roster de Grandes Ligas con los Padres

Duilio Davino confirma que buscarán convocar a Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

Clásico Mundial de Béisbol: cuándo inicia, dónde ver en México y todo lo que necesitas saber

Cruz Azul eleva los precios de boletos para el duelo vs Chivas

Álvaro Fidalgo hace llorar a aficionado tras regalarle su playera