México

Predicción del clima en Bahía de Banderas para este 15 de febrero

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 15 de febrero?, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Bahía de Banderas.

El tiempo para este domingo en Bahía de Banderas alcanzará los 28 grados, mientras que la temperatura mínima será de 19 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 7.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 0%, con una nubosidad del 10%, durante el día; y del 0%, con una nubosidad del 20%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro una disminución de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Bahía de BanderasClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Chivas vs América EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Nacional de la Liga Mx

Sigue el minuto a minuto del Clásico Nacional entre América y Chivas, con todas las acciones, goles y reacciones en directo desde el Estadio Akron

Chivas vs América EN VIVO:

¿Cuál es la temperatura promedio en Culiacán Rosales?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cuál es la temperatura promedio

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Ecatepec este 15 de febrero

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Las últimas previsiones para Monterrey: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Las últimas previsiones para Monterrey:

Puerto Vallarta: el estado del tiempo para este 15 de febrero

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Puerto Vallarta: el estado del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina localiza y destruye más

Marina localiza y destruye más de 1 millón de plantas de amapola en Nayarit

Fiscalía de Sinaloa confirma que cuerpos localizados en una camioneta pertenecen a los 5 hombres secuestrados en Ahome

Reaprehenden a “El Niño de la Unión” en CDMX por incumplir con firma periódica

Comunidad minera realiza marcha en más de 6 estados para exigir justicia por trabajadores desaparecidos en Sinaloa

Menor de 14 años entre los seis secuestradores detenidos en Xochimilco: policías liberaron a joven de 18 años

ENTRETENIMIENTO

Esta es la telenovela mexicana

Esta es la telenovela mexicana que también está inspirada en “Cumbres Borrascosas”

Tras controversias con Christian Nodal, violinista aparece junto a El Malilla en el Palacio de los Deportes

El posible setlist de My Chemical Romance para su segunda noche en el Estadio GNP Seguros

Laura Zapata y Lupita Jones habrían roto las reglas antes de entrar a La Casa de los Famosos Telemundo

Los emos en México regresaron junto a My Chemical Romance en su primer concierto del Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Chivas vs América EN VIVO:

Chivas vs América EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Nacional de la Liga Mx

Clásico Nacional: América va por la victoria número 100 frente a Chivas en el Estadio Akron

¿Cómo llegaron los Pumas de Efraín Juárez al subliderato de la Liga MX?

Luis Romo no jugará el Clásico Nacional ante América y se confirma el tiempo que será baja

Exjugadora del América denuncia abandono de su club tras grave lesión y solicita apoyo para volver a las canchas