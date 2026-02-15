Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 15 de febrero:

Este domingo, miles de habitantes de la Ciudad de México enfrentarán complicaciones viales por trece movilizaciones programadas en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Tlalpan, entre ellas una marcha animalista que espera reunir a más de 500 personas y cerrar varias calles del Centro Histórico a partir del mediodía.
Las autoridades recomiendan rutas alternas y verificar el funcionamiento de estaciones del Metrobús antes de salir, ya que también se realizarán protestas frente a este sistema de transporte y rodadas masivas en distintos puntos de la ciudad.
El evento con mayor afectación será la marcha de colectivos animalistas, que iniciará a las 12:00 en el Monumento a la Revolución y recorrerá hasta el Zócalo capitalino. Diversas calles del Centro Histórico quedarán cerradas desde mediodía, lo que implicará desvíos en la circulación y demoras para automovilistas y transporte público en la zona.
Las autoridades sugieren evitar el paso por Paseo de la Reforma entre la Glorieta de Colón y el Zócalo y tomar Eje Central como ruta alternativa para cruzar el Centro. Entre las 11:00 y las 14:00, se prevén cierres intermitentes y concentraciones en Coyoacán, Tlalpan y el Centro Histórico.
La Glorieta del Ahuehuete será el escenario de un acto colectivo, donde personas tejerán piezas para visibilizar la violencia de género a partir de las 11:00. Mientras tanto, residentes cubanos se concentrarán en el Zócalo para protestar contra el bloqueo económico que enfrenta su país.
En las estaciones Buenavista y Félix Cuevas del Metrobús, una cadena humana protestará contra reformas electorales. Se anticipan posibles interrupciones del servicio en ambos puntos, con acceso restringido en algunos momentos, lo que obligará a buscar alternativas de traslado.
Justo al amanecer, a las 8:00, partirá la Segunda Mega Rodada a Cholula para ciclistas desde Ciudad Universitaria, involucrando diversos tramos de la ciudad. Más tarde, el club Raptors City Biker MC saldrá en moto hacia Milpa Alta a las 11:00, y la “Rodada del Amor y la Amistad” tomará calles de Coyoacán con autos a la 13:00. Aunque estas rodadas no implicarán cortes de calle total, reducirán la velocidad vehicular en Insurgentes, Reforma, Periférico y Viaducto Tlalpan a medida que avanzan los contingentes.
Las autoridades de la Ciudad de México piden a la ciudadanía planear sus traslados en función de los cierres y manifestaciones previstas. Recomiendan evitar conducir por las áreas de movilizaciones y revisar el estatus de las estaciones del Metrobús antes de salir de casa.
Para quienes deben cruzar el Centro en auto, la sugerencia principal es utilizar Eje Central y procurar no circular por Paseo de la Reforma en dirección al Zócalo. Las protestas y rodadas podrían generar atrasos leves a moderados en distintas zonas de la capital, especialmente entre las 8:00 y las 14:00.
Quienes circulen este domingo en la capital también contarán con la suspensión de la contingencia ambiental por ozono, lo que ampliará la circulación permitida para vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México.