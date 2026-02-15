Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 15 de febrero:

23:21 hs

Este domingo, miles de habitantes de la Ciudad de México enfrentarán complicaciones viales por trece movilizaciones programadas en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Tlalpan, entre ellas una marcha animalista que espera reunir a más de 500 personas y cerrar varias calles del Centro Histórico a partir del mediodía.

Las autoridades recomiendan rutas alternas y verificar el funcionamiento de estaciones del Metrobús antes de salir, ya que también se realizarán protestas frente a este sistema de transporte y rodadas masivas en distintos puntos de la ciudad.

Tráfico carga vehicular CDMX Viaducto SSC-CDMX (@OVIALCDMX/X)

Impacto vial y calles cerradas

El evento con mayor afectación será la marcha de colectivos animalistas, que iniciará a las 12:00 en el Monumento a la Revolución y recorrerá hasta el Zócalo capitalino. Diversas calles del Centro Histórico quedarán cerradas desde mediodía, lo que implicará desvíos en la circulación y demoras para automovilistas y transporte público en la zona.

Las autoridades sugieren evitar el paso por Paseo de la Reforma entre la Glorieta de Colón y el Zócalo y tomar Eje Central como ruta alternativa para cruzar el Centro. Entre las 11:00 y las 14:00, se prevén cierres intermitentes y concentraciones en Coyoacán, Tlalpan y el Centro Histórico.

Concentraciones y protestas temáticas

La Glorieta del Ahuehuete será el escenario de un acto colectivo, donde personas tejerán piezas para visibilizar la violencia de género a partir de las 11:00. Mientras tanto, residentes cubanos se concentrarán en el Zócalo para protestar contra el bloqueo económico que enfrenta su país.

En las estaciones Buenavista y Félix Cuevas del Metrobús, una cadena humana protestará contra reformas electorales. Se anticipan posibles interrupciones del servicio en ambos puntos, con acceso restringido en algunos momentos, lo que obligará a buscar alternativas de traslado.

Rodadas ciclistas, de motos y autos

Justo al amanecer, a las 8:00, partirá la Segunda Mega Rodada a Cholula para ciclistas desde Ciudad Universitaria, involucrando diversos tramos de la ciudad. Más tarde, el club Raptors City Biker MC saldrá en moto hacia Milpa Alta a las 11:00, y la “Rodada del Amor y la Amistad” tomará calles de Coyoacán con autos a la 13:00. Aunque estas rodadas no implicarán cortes de calle total, reducirán la velocidad vehicular en Insurgentes, Reforma, Periférico y Viaducto Tlalpan a medida que avanzan los contingentes.

Recomendaciones para la movilidad

Las autoridades de la Ciudad de México piden a la ciudadanía planear sus traslados en función de los cierres y manifestaciones previstas. Recomiendan evitar conducir por las áreas de movilizaciones y revisar el estatus de las estaciones del Metrobús antes de salir de casa.

Para quienes deben cruzar el Centro en auto, la sugerencia principal es utilizar Eje Central y procurar no circular por Paseo de la Reforma en dirección al Zócalo. Las protestas y rodadas podrían generar atrasos leves a moderados en distintas zonas de la capital, especialmente entre las 8:00 y las 14:00.