México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 15 de febrero:

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Guardar
La Secretaría de Movilidad dio
La Secretaría de Movilidad dio a conocer la realización del evento. Crédito: Cuartoscuro

En pocas líneas:

    23:21 hsHoy

    Este domingo, miles de habitantes de la Ciudad de México enfrentarán complicaciones viales por trece movilizaciones programadas en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Tlalpan, entre ellas una marcha animalista que espera reunir a más de 500 personas y cerrar varias calles del Centro Histórico a partir del mediodía.

    Las autoridades recomiendan rutas alternas y verificar el funcionamiento de estaciones del Metrobús antes de salir, ya que también se realizarán protestas frente a este sistema de transporte y rodadas masivas en distintos puntos de la ciudad.

    Tráfico carga vehicular CDMX Viaducto
    Tráfico carga vehicular CDMX Viaducto SSC-CDMX (@OVIALCDMX/X)

    Impacto vial y calles cerradas

    El evento con mayor afectación será la marcha de colectivos animalistas, que iniciará a las 12:00 en el Monumento a la Revolución y recorrerá hasta el Zócalo capitalino. Diversas calles del Centro Histórico quedarán cerradas desde mediodía, lo que implicará desvíos en la circulación y demoras para automovilistas y transporte público en la zona.

    Las autoridades sugieren evitar el paso por Paseo de la Reforma entre la Glorieta de Colón y el Zócalo y tomar Eje Central como ruta alternativa para cruzar el Centro. Entre las 11:00 y las 14:00, se prevén cierres intermitentes y concentraciones en Coyoacán, Tlalpan y el Centro Histórico.

    Concentraciones y protestas temáticas

    La Glorieta del Ahuehuete será el escenario de un acto colectivo, donde personas tejerán piezas para visibilizar la violencia de género a partir de las 11:00. Mientras tanto, residentes cubanos se concentrarán en el Zócalo para protestar contra el bloqueo económico que enfrenta su país.

    En las estaciones Buenavista y Félix Cuevas del Metrobús, una cadena humana protestará contra reformas electorales. Se anticipan posibles interrupciones del servicio en ambos puntos, con acceso restringido en algunos momentos, lo que obligará a buscar alternativas de traslado.

    Rodadas ciclistas, de motos y autos

    Justo al amanecer, a las 8:00, partirá la Segunda Mega Rodada a Cholula para ciclistas desde Ciudad Universitaria, involucrando diversos tramos de la ciudad. Más tarde, el club Raptors City Biker MC saldrá en moto hacia Milpa Alta a las 11:00, y la “Rodada del Amor y la Amistad” tomará calles de Coyoacán con autos a la 13:00. Aunque estas rodadas no implicarán cortes de calle total, reducirán la velocidad vehicular en Insurgentes, Reforma, Periférico y Viaducto Tlalpan a medida que avanzan los contingentes.

    Recomendaciones para la movilidad

    Las autoridades de la Ciudad de México piden a la ciudadanía planear sus traslados en función de los cierres y manifestaciones previstas. Recomiendan evitar conducir por las áreas de movilizaciones y revisar el estatus de las estaciones del Metrobús antes de salir de casa.

    Para quienes deben cruzar el Centro en auto, la sugerencia principal es utilizar Eje Central y procurar no circular por Paseo de la Reforma en dirección al Zócalo. Las protestas y rodadas podrían generar atrasos leves a moderados en distintas zonas de la capital, especialmente entre las 8:00 y las 14:00.

    Quienes circulen este domingo en la capital también contarán con la suspensión de la contingencia ambiental por ozono, lo que ampliará la circulación permitida para vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México.

    Temas Relacionados

    ManifestacionesBloqueosAccidente vialCDMXEdomex

    Últimas noticias

    El alimento 100% mexicano que reduce los niveles de colesterol y azúcar en la sangre

    Incluir este ingrediente tradicional puede ayudar a quienes buscan cuidar su bienestar a través de la alimentación diaria

    El alimento 100% mexicano que

    Noroña afirma que la salida de Marx Arriaga de la SEP está siendo de manera errónea

    El político señala , además, que actores externos aprovechan la división para cuestionar las reformas en materiales educativos y la Nueva Escuela Mexicana

    Noroña afirma que la salida

    ¿Habrá clases este lunes 16 de febrero? La SEP responde

    La fecha más reciente de suspensión de actividades escolares fue el pasado lunes 2 del presente mes

    ¿Habrá clases este lunes 16

    Madres Buscadoras de Sonora confirman que no habrá más cierres carreteros tras llegar a acuerdos con la fiscalía del estado

    El colectivo anunció que los acuerdos incluyen el esclarecimiento de la investigación donde presuntamente habían sido localizados los restos óseos del hijo de Ceci Flores

    Madres Buscadoras de Sonora confirman

    Exatlón México: quién sale eliminado hoy 15 de febrero

    En esta semana las mujeres están en riesgo de salir del programa

    Exatlón México: quién sale eliminado

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Juana Repetto mostró cómo Sebastián

    Juana Repetto mostró cómo Sebastián Graviotto la acompaña a la distancia tras la llegada de Timoteo: “Gracias”

    ¿Por qué sigo cansado después de dormir? Cuáles son las causas y cómo lograr una renovación total

    Las lágrimas de una puertorriqueña en el show de Bad Bunny en Buenos Aires: “Pone en alto nuestra cultura”

    Portugal exige permiso parental para que menores de 16 años usen redes sociales

    Las fotos de Cecilia Roth en sus vacaciones, a pura sensualidad y relax

    INFOBAE AMÉRICA

    Will Smith sorprende a Jada

    Will Smith sorprende a Jada Pinkett Smith con un regalo inusual por el Día de San Valentín

    Preocupación por el estado de salud de familiares de presos políticos en Caracas tras más de un día en huelga de hambre

    Miles de ucranianos siguen sin calefacción por los intensos bombardeos rusos en medio de temperaturas de casi -20°

    Un periodista boliviano fue secuestrado y torturado tras cubrir un acto electoral en El Alto

    “Peaky Blinders” se despide con “The Immortal Man”, la película que cierra la historia de Tommy Shelby

    DEPORTES

    La llamativa reflexión de una

    La llamativa reflexión de una estrella de la NBA sobre la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo

    “¡Qué gesto horrible!“: la reacción de Trinity Rodman al saludar a su novio Ben Shelton tras su triunfo en el ATP 500 de Dallas

    Francisco Cerúndolo levantó el trofeo del Argentina Open por primera vez: la tabla completa de títulos ATP de los tenistas argentinos

    “De tanto golpear la puerta, se abrió”: Fran Cerúndolo festejó el titulo y le mandó un mensaje a la ATP por el futuro del Argentina Open

    Tras solo cinco pases desde el saque inicial: el golazo a los 10 segundos de un partido que da la vuelta al mundo