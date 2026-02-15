México

Las últimas previsiones para Mazatlán: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este domingo, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Mazatlán.

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en Mazatlán es de 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 49% en el transcurso del día y del 4% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 27 grados y un mínimo de 13 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica llegarán a un nivel de hasta 6.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Mazatlán (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Mazatlán

Mazatlán, ubicado en Sinaloa, es un municipio que goza de un tipo de clima tropical semi húmedo seco-lluvioso, que además está marcado por una temporada de sequía.

La temperatura promedio anual para esta región es de 26 grados, aunque es habitual que en el verano la humedad provoque sensación de bochorno. El clima es cálido de diciembre a febrero y hay precipitaciones entre los meses de julio a octubre, aunque en ese lapso puede que los termómetros alcancen los 35 grados.

De vez en cuando, entre los meses de junio a noviembre, Mazatlán podría verse afectada por la temporada de tormentas y huracanes, aunque éstos afectan más al oeste del lado de la península de California. Sólo tres veces la ciudad ha sido golpeada por estos fenómenos: en 1943; en 1957 y en 1975.

Esta ciudad sinaloense posee una
Esta ciudad sinaloense posee una temperatura anual promedio de 26 grados. (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha vuelto en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro un descenso de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MazatlánClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Chivas vs América EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Nacional de la Liga Mx

Sigue el minuto a minuto del Clásico Nacional entre América y Chivas, con todas las acciones, goles y reacciones en directo desde el Estadio Akron

Chivas vs América EN VIVO:

¿Cuál es la temperatura promedio en Culiacán Rosales?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cuál es la temperatura promedio

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Ecatepec este 15 de febrero

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Las últimas previsiones para Monterrey: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Las últimas previsiones para Monterrey:

Puerto Vallarta: el estado del tiempo para este 15 de febrero

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Puerto Vallarta: el estado del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina localiza y destruye más

Marina localiza y destruye más de 1 millón de plantas de amapola en Nayarit

Fiscalía de Sinaloa confirma que cuerpos localizados en una camioneta pertenecen a los 5 hombres secuestrados en Ahome

Reaprehenden a “El Niño de la Unión” en CDMX por incumplir con firma periódica

Comunidad minera realiza marcha en más de 6 estados para exigir justicia por trabajadores desaparecidos en Sinaloa

Menor de 14 años entre los seis secuestradores detenidos en Xochimilco: policías liberaron a joven de 18 años

ENTRETENIMIENTO

Esta es la telenovela mexicana

Esta es la telenovela mexicana que también está inspirada en “Cumbres Borrascosas”

Tras controversias con Christian Nodal, violinista aparece junto a El Malilla en el Palacio de los Deportes

El posible setlist de My Chemical Romance para su segunda noche en el Estadio GNP Seguros

Laura Zapata y Lupita Jones habrían roto las reglas antes de entrar a La Casa de los Famosos Telemundo

Los emos en México regresaron junto a My Chemical Romance en su primer concierto del Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Chivas vs América EN VIVO:

Chivas vs América EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Nacional de la Liga Mx

Clásico Nacional: América va por la victoria número 100 frente a Chivas en el Estadio Akron

¿Cómo llegaron los Pumas de Efraín Juárez al subliderato de la Liga MX?

Luis Romo no jugará el Clásico Nacional ante América y se confirma el tiempo que será baja

Exjugadora del América denuncia abandono de su club tras grave lesión y solicita apoyo para volver a las canchas