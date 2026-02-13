El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México inaugura espacios modernizados con tecnología de última generación

Las fachadas de las puertas 1, 2 y 3, así como salas de espera y zonas de equipaje, fueron renovadas para mejorar la experiencia aeroportuaria.

Una ceremonia encabezada por el Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, marcó la reapertura de cuatro áreas remodeladas en las terminales 1 y 2 del principal aeropuerto de México, que ahora cuentan con tecnología de última generación y mejoras orientadas a la seguridad y comodidad de los pasajeros.

Las modificaciones incluyen la instalación de filtros autónomos E-GATES en la zona de Migración de la Terminal 1 y en dos puntos de inspección de la Terminal 2, así como la integración de nuevos equipos de validación documental para optimizar el control migratorio y de seguridad.

También se actualizó la infraestructura con el mobiliario moderno e internet inalámbrico de alta velocidad en la Sala B Sur, que posee una superficie de dos mil metros cuadrados y capacidad para 626 pasajeros.

Las nuevas áreas del aeropuerto prometen más agilidad y seguridad

Dentro de este proceso de modernización, se renovaron las fachadas de las puertas 1, 2 y 3, los ambulatorios, las salas de reclamo de equipaje y las salas de espera de las puertas 12 y 13, además de la sustitución de pisos, plafones, revestimientos y la homologación comercial en diversas áreas.

El evento reunió a funcionarios como el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, representantes de la Agencia Federal de Aviación Civil y Aeropuertos y Servicios Auxiliares, así como directivos de Grupo Aeroportuario Marina y ICA.

El Almirante Juan José Padilla Olmos, director general de Grupo Aeroportuario Marina, subrayó que la reapertura “constituye un elemento clave para mejorar la seguridad en las operaciones y experiencia de los pasajeros, pero sin duda contribuye de mejor manera a incrementar el tráfico nacional e internacional de este país.”

En las áreas operativas se avanza en el mantenimiento de cárcamos de aguas pluviales, la construcción de nuevas calles de rodaje de salida rápida, la recuperación de áreas verdes y la implementación de un Sistema de Gestión Aeroportuaria de última generación.

Tanto la Secretaría de Marina como Grupo Aeroportuario Marina manifestaron su compromiso con la modernización y eficiencia del sistema aeroportuario, buscando ofrecer instalaciones más modernas, seguras y servicios de calidad para los usuarios.